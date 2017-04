Diamond Aircraft mit neuem Flugzeug

Diamond Aircraft mit Sitz in Wiener Neustadt hat vor kurzem den Prototyp seines neuen Flugzeuges DA50-V vorgestellt. Das einmotorige Flugzeug hat vier bis sieben Sitze, die erste Maschine soll 2018 ausgeliefert werden.

Der Prototyp der DA50-V wurde in der ersten April-Woche auf der internationalen Luftfahrtmesse AERO in Friedrichshafen (Deutschland) nur zwei Wochen nach dem Jungfernflug erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Mit der DA50-V will man den anspruchsvollen Privatpiloten ansprechen, der komfortabel mit viel Gepäck reisen möchte, und das über weite Strecken zu günstigen Betriebskosten, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens. Christian Dries, Geschäftsführer und Eigentümer von Diamond Aircraft: „Die DA50-V setzt neue Maßstäbe in Luxus, Komfort und Wirtschaftlichkeit in der Allgemeinen Luftfahrt.“

Diamond Aircraft: „Neue Maßstäbe setzen“

Der Markt der einmotorigen Leichtflugzeuge ist weltweit sehr umkämpft, vor allem im Bereich der Privatpiloten. Die DA50-V präsentiert sich als „das modernste, effizienteste einmotorige Kolbenmotorflugzeug mit der größten Kabine und der höchsten Zuladung seiner Klasse“, heißt es seitens des Flugzeugherstellers.

Die Unternehmensleitung verweist außerdem noch auf die Verwendung von „modernsten Verbundwerkstoffen (Karbonfaser, die auch in großen Airlinern mehr und mehr Verwendung findet) sowie modernster Avionik im Cockpit, vergleichbar mit der Instrumentierung in Linienflugzeugen mit Autopiloten sowie höchste Sicherheitsstandards und hohe Effizienz u.a. durch Jetfuel-Motoren.“ Diamond Aircraft erwartet sich, einen „sehr großen Anteil im Bereich der einmotorigen Leichtflugzeuge dazuzugewinnen mit dem Ziel, auch hier zu führen.“

Erstes Flugzeug soll 2018 ausgeliefert werden

Das Flugzeug hat eine Maximalgeschwindigkeit von 320 km/h und 1.900 Kilometer Reichweite. Die Dienstgipfelhöhe beträgt nach Werkauskunft 6.096 Meter (20.000 Fuß). Das maximale Abfluggewicht liegt bei 1.800 Kilogramm und erlaubt eine Zuladung von 570 Kilogramm.

Im heurigen Jahr werden noch Tests und Erprobungen durchgeführt. Bestellungen werden erst Ende 2017 entgegengenommen, gegenüber noe.ORF.at sprach man davon, dass das „Interesse auf der AERO Friedrichshafen riesig“ war. Das erste Flugzeug soll 2018 ausgeliefert werden. Das Ziel von Diamond Aircraft ist, in Wiener Neustadt mindestens eine DA50-V pro Woche zu produzieren. Genaue Angaben über den Preis können erst zu Jahresende gemacht werden, derzeit wird mit 750.000 Euro gerechnet.

