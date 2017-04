Ostern: Polizei verstärkt Kontrollen

Die Polizei verstärkt am Osterwochenende ihre Kontrollen. Etwa 1.000 Polizisten sind in Niederösterreich im Einsatz. Im Visier der Beamten sind vor allem Raser, Drängler und vom Handy abgelenkte Autofahrer.

Die Polizei legt den Schwerpunkt ihrer Kontrollen auf die Bekämpfung der Hauptunfallursachen und will so die Verkehrssicherheit erhöhen, sagt Willy Konrath von der Landesverkehrsabteilung. Etwa 1.000 Polizisten, darunter auch 14 Zivilstreifen, rücken mit 600 Alkotestgeräten, 300 Radarpistolen und 14 mobilen Radargeräten aus. Auch das neue Drogenvortestgerät wird im Einsatz sein - mehr dazu in Polizei mit neuer Strategie gegen Drogenlenker (noe.ORF.at; 7.10.2016)

ORF

Je schöner das Wetter ist, desto mehr werden die Beamten auch die Motorradstrecken im Auge behalten und sowohl die Geschwindigkeit als auch die Fahrlinien der Motorradfahrer kontrollieren, so Konrath. Denn gerade zu Beginn der Motorradsaison sei Selbstüberschätzung ein großes Thema.

Vier Tote im Vorjahr

Im Vorjahr wurden in Niederösterreich zwischen Karfreitag und Ostermontag 55 Menschen bei Unfällen verletzt. Es gab vier Todesfälle, das waren so viele wie seit Jahren nicht mehr. Im Jahr 2011 gab es einen Toten, 2012 zwei. In den Jahren 2010, 2013, 2014 und 2015 wurde zu Ostern kein einziger Verkehrsteilnehmer auf Niederösterreichs Straßen getötet. Das sei auch das Ziel der intensivierten Kontrollen, betont die Polizei.

