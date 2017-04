Erhöhte Steinschlaggefahr im Frühjahr

Gerade jetzt im Frühjahr ist die Gefahr, beim Wandern in den Bergen von herabfallendem Gestein getroffen zu werden, groß, warnt die Bergrettung Niederösterreich. Der frostige Winter hat die Gefahr heuer sogar noch erhöht.

Steinschläge und natürliche Felsabsprengungen ereignen sich im Frühjahr häufiger vor als in den anderen Jahreszeiten. Heuer hat die lange Kälteperiode im Jänner dieses Problem noch zusätzlich verschärft. Das Eis kann dabei eine enorme Sprengkraft entwickeln und große Felsbrocken ablösen, erklärt der Geologe Hannes Pock. Der Grund sind die Frostverwitterungen: das Wasser dehnt sich in den Felsritzen aus, wenn es zu Eis friert und sorgt für weitere Risse im Gestein. Im Frühjahr löst sich dann das lockere Gestein.

Österr. Bergrettung

Der in Ostösterreich vorherrschende Kalkstein ist für diese Art der Verwitterung besonders anfällig, so Hannes Pock weiter. Die Bergrettung rät daher allen, die als Wanderer oder Kletterer in Niederösterreichs Bergwelt unterwegs sind, einen Helm zu tragen. besonders Vorsicht sei beim Gehen am Fuß einer Bergwand

