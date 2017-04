Käufer für Burg und Schiff gesucht

Rund um Greifenstein (Bezirk Tulln) werden derzeit zwei außergewöhnliche Immobilien zum Verkauf angeboten: die denkmalgeschützte Burg Greifenstein und ein Standschiff mit Aussichtsdeck direkt an der Donau.

„Erhabene Burg mit herrlichem Donaupanorama nahe Wien“, so wird eine der beiden Immobilien in der Gemeinde Sankt Andrä-Wördern in einem Inserat auf der Internetplattform „willhaben.at“ beschrieben. Angeboten wird die denkmalgeschütze Burg Greifenstein, inklusive Kapelle und Verlies, samt einem 16 Hektar großen Wald.

Kaufpreis wird nicht genannt

Die 500 Quadratmeter große Wohnfläche der Burg, die im 11. Jahrhundert erbaut worden ist, bietet laut Anzeige „ein originales historisches Ambiente auf mehreren Geschossen.“ Die historische Anlage sei gut erhalten und man habe das Dach und auch den Wald immer gepflegt. Eine Generalsanierung sei trotzdem nötig, denn es gibt beispielsweise keine funktionierende Heizung, erzählt die Maklerin gegenüber noe.ORF.at.

Angaben zum Verkaufspreis gibt es nicht. „Man müsste sich zumindest ein 1.000 Quadratmeter großes Grundstück mit einem entsprechenden Haus in Wien-Döbling leisten können“, beschreibt die Maklerin den möglichen Käuferkreis. Verfügbar ist die Burg ab sofort.

Immobilien auch zu Wasser

Ebenfalls in Greifenstein und auch über die selbe Internetplattform wird ein 42 Meter langes und sieben Meter breites Standschiff mit einer Nutzfläche von 700 Quadratmetern zum Verkauf angeboten. Zum Schiff gehören drei Steganlagen, ein Fährschiff, ein Ausflugschiff, zehn Tretboote, zwei Ruderboote sowie ein Trampolin. Laut Maklerin gibt es das Standschiff seit etwa 20 Jahren. Bislang wurde es von einer Familie zu gastronomischen Zwecken genutzt.

