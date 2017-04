Pensionist fing beim Selchen Feuer

Ein 78-jähriger Mann ist bei Selcharbeiten im Bezirk Waidhofen an der Thaya zu nahe an das offene Feuer seiner Selchkammer gekommen. Nach Angaben der Polizei fing seine Hose dabei Feuer, der Mann stürzte und stand in Flammen.

Der Pensionist aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya führte im Wirtschaftsraum eines aufgelassenen landwirtschaftlichen Anwesens alleine Selcharbeiten durch. „Dabei machte er stündliche Kontrollen bei der gemauerten Selchkammer“, sagt Polizeisprecher Johann Baumschlager. Gegen 13.00 Uhr kam der Mann bei den Kontrollen zu nahe an das offene Feuer der Selchkammer und seine Hose fing Feuer.

Mann lag mit Kopf in Richtung Selchfeuer

Auch eine unmittelbar daneben abgestellte Styrodurplatte begann zu brennen. Der Pensionist versuchte laut den Erhebungen der Landespolizeidirektion das Feuer mit einem Wasserschlauch zu löschen, jedoch erfolgslos. Er stürzte bei den Löschversuchen im Bereich der gemauerten Selchkammer und lag mit dem Kopf in Richtung Selchfeuer.

Eine Zeugin bemerkte den Rauchgeruch und das Feuer im Wirtschaftsraum. Sie verständigte ihren Ehemann, der mit einem Handfeuerlöscher den Pensionisten, der laut Baumschlager „bereits in Vollbrand stand“, löschte. Anschließend wurde der schwer verletzte Mann aus dem Gefahrenbereich gebracht und an Ort und Stelle erstversorgt. Der 78-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber in das AKH Wien in die Verbrennungsambulanz eingeliefert.