Pensionist nach Selchunfall tot

Der 78-jährige Mann, der am Samstag beim Selchen in Großgerharts in Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) schwere Verbrennungen erlitten hatte, ist im Spital gestorben. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Zeitungsbericht.

Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen, wo er laut einem Onlinebericht der Gratiszeitung „Heute“ am Samstagabend starb. 95 Prozent seiner Haut waren von den Verbrennungen betroffen, bestätigte die Polizei gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Außerdem hatte der Pensionist eine schwere Rauchgasvergiftung erlitten.

Der Unfall ereignete sich am Samstag in einer Selchkammer im Waldviertel. Die Hose des Mannes hatte Feuer gefangen, ein Helfer hatte ihn mit einem Handfeuerlöscher gelöscht - mehr dazu in Pensionist fing beim Selchen Feuer (noe.ORF.at; 15.4.2017).

