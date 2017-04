Baustellen werden zur Geduldsprobe

Nach den Ostertagen beginnen auf Niederösterreichs Straßen wieder zahlreiche Bauarbeiten. Für die Autofahrer könnte das Behinderungen mit sich bringen. Neu dazu kommt etwa eine Baustelle auf der Stockerauer Schnellstraße (S5).

Die Baustelle auf der S5 wird sich über zwei Kilometer von Frauendorf und Kollersdorf (beide Bezirk Tulln) erstrecken. Gearbeitet wird werktags, Baustellenpausen soll es nur an den Wochenenden geben. Die Arbeiten an der Fahrbahn sollen vorraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein.

Zwei weitere Baustellen gibt es auf der Westautobahn (A1). Neben den Arbeiten zwischen Steinhäusl und Altlengbach(Bezirk St. Pölten) wird bei Pöchlarn (Bezirk Melk) der letzte zweispurige Abschnitt der A1 in Niederösterreich auf drei Spuren ausgebaut.

18 Millionen Euro für die Ostautobahn

Ebenfalls zwei Baustellen gibt es auf der Ostautbahn (A4). In die Fahrbahnsanierung vom Knoten Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) bis zur Anschlussstelle Flughafen werden insgesamt 18 Millionen Euro investiert. Die Arbeiten an der Anschlussstelle Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) sind bereits vor Ostern angelaufen und werden nun fortgesetzt.

Auf der Südautobahn (A2) wird bereits seit 2016 der Abschnitt zwischen Wiener Neustadt und Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) saniert. In Fahrtrichtung Wien konnten die Arbeiten bereits fertiggestellt werden. Derzeit läuft die Sanierung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Graz.

Link: