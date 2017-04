Erwin Pröll: „Das Ende einer langen Reise“

Bei der heutigen Sitzung im niederösterreichischen Landtag ist Erwin Pröll noch einmal als Landeshauptmann ans Rednerpult getreten. Mit bewegenden Worten verabschiedet er sich nun offiziell aus der aktiven Politik.

Zum letzten Mal trat Pröll heute Vormittag vor die 56 Abgeordneten des niederösterreichischen Landtags. „Heute stehe ich ein letztes Mal als Landeshauptmann von Niederösterreich an diesem Rednerpult um zu Ihnen zu sprechen. Ein letztes Mal deshalb, weil ich in wenigen Minuten das Staffelholz an meine Nachfolgerin übergeben werde“, sagte Pröll und eröffnete mit diesen Worten seine Abschiedsrede.

„Sie verstehen, dass es für mich ein besonderer Moment ist: Für mich endet heute eine lange Reise. Eine Reise, im Dienste unseres Heimatlandes Niederösterreich. Diese Reise hat genau 13.537 Tage gedauert . Eine Reise, die vor 37 Jahren begonnen hat als mich Andreas Maurer in die Landesregierung geholt und der Landtag mich zum Landesrat gewählt hat“, sagte Pröll rückblickend auf seine politischen Anfänge. „Es ist eine Reise bei der ich vor 25 Jahren in das Führungsabteil umsteigen durfte. Eine Reise, bei der ich nunmehr 25 Jahre lang die Verantwortung für den Weg und die Richtung der Reise übernehmen durfte.“

„Heute verlasse ich den Führerstand. Ich sage es dazu, ich verlasse ihn nicht mit Wehmut oder Abschiedsschmerz, sondern im Gegenteil, mit Dankbarkeit, Freude und mit großer Demut, die ich empfinde. Heute steige ich aus dem Führerstand und sehe vor mir, wie sich die Welt weitergedreht hat, ich sehe vor meinem Auge, wie sich das Land verändert hat und wie sich Politik verändert hat“, so Pröll weiter.

„Sind vom Rand in die Mitte gerückt“

Dazu nannte Pröll ein paar Meilensteine, um sich zurückzuerinnern: So fand seine Angelobung zum Landeshauptmann 1992 noch im Niederösterreichischen Landhaus in Wien statt, „der Eiserne Vorhang war 1992 zwar schon gefallen, aber unser nördlicher Nachbar war noch die gemeinsame Tschechoslowakei“, sagte Pröll. Die EU bestand vor 25 Jahren aus 12 Mitgliedern und die Republik Österreich war noch nicht dabei. Dann warf Pröll einen Blick in die Gegenwart. „Heute, 25 Jahre später, sieht die Situation vollkommen anders aus. Heute zählt die EU 28 Mitgliedsländer und die EU hat mit dem Euro eine gemeinsame Währung“.

Pröll betonte: „Ich sage es deswegen, ich darauf hinweisen will, dass keine zweite Region in Niederösterreich so hautnah und nachhaltig betroffen war wie Niederösterreich. Wir sind vom Rand in die Mitte gerückt. Viele dieser großen Entwicklungen konnten wir nicht mitbestimmen, aber all die Entwicklungen haben unsere Arbeit bestimmt." Bilanzierend sagte Pröll: „Wir haben’s ganz gut geschafft – obwohl in all den Jahren unglaubliche Herausforderungen auf uns zugekommen sind und es manchmal schwer war“.

In den knapp 25 Jahren als Landeshauptmann hat Pröll Niederösterreich politisch geprägt und zahlreiche neue Akzente gesetzt, etwa in den Bereichen, Wissenschaft und Kultur - mehr dazu in Erwin Pröll: Eine Polit-Ära geht zu Ende (noe.ORF.at; 18.4.2017)

