Die Ziele und Visionen von Mikl-Leitner

Niederösterreich hat seit Mittwoch mit Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erstmals eine Landeshauptfrau. Die 53-Jährige will einen Masterplan für die Digitalisierung und Niederösterreich zum „schnellsten Bundesland in der Republik machen“.

„Die Wahl ist für mich Verpflichtung und Aufgabe“, so bedankte sich Mikl-Leitner am Mittwoch nach ihrer Wahl und Angelobung zur Landeshauptfrau. Sie wurde im niederösterreichischen Landtag mit 52 von möglichen 56 Stimmen in ihr neues Amt gewählt - mehr dazu in Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau gewählt (noe.ORF.at; 19.4.2017).

APA/HERBERT PFARRHOFER

In ihrer Antrittsrede betonte Mikl-Leitner, dass sie Niederösterreich mit diversen Maßnahmen zum „schnellsten Bundesland“ machen wolle. Sie kündigte etwa eine Stärkung des ländlichen Raums, Entbürokratisierung und einen Masterplan Digitalisierung an. Ihre Ziele seien, „neue Herausforderungen neu zu beantworten und die Chancen unserer Zeit zu nutzen, die im Generationswechsel liegen.“ Zudem gehe es laut Mikl-Leitner um eine neue Gerechtigkeit für Land und Leute.

Die Höhepunkte der Amtsübergabe Mit Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als erster Landeshauptfrau Niederösterreichs wird ein neues politisches Kapitel aufgeschlagen.

Angelobung bei Van der Bellen am Montag

Ihren ersten offiziellen Termin als Landeshauptfrau absolviert die 53-jährige Mikl-Leitner am Donnerstagabend im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. Sie empfängt anlässlich der bevorstehenden Biennale die beiden Künstler Erwin Wurm und Brigitte Kowanz, die in Niederösterreich leben und in Venedig ausstellen werden.

APA/HERBERT PFARRHOFER

Am Freitag und am Samstag steht für Mikl-Leitner eine Regierungsklausur auf dem Programm. Dabei will sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen die nächsten Schritte ihrer politischen Arbeit in Niederösterreich im Detail besprechen. Die Neo-Landeshauptfrau wird die Ressorts Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung, Personal sowie Gemeinden führen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag, dem 24. April, um 11.00 Uhr Mikl-Leitner in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg zur Landeshauptfrau von Niederösterreich angeloben. Einen Tag danach, am Dienstag, wird die 53-jährige Mikl-Leitner ihre erste Regierungssitzung mit ihrem neuen Team leiten. Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) wurde am Mittwoch zum Landeshauptfrau-Stellvertreter gewählt - mehr dazu in Pernkopf und sein energiepolitischer Weg (noe.ORF.at; 19.4.2017). Neues Mitglied der niederösterreichischen Landesregierung ist der nun für Finanzen zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) - mehr dazu in Newcomer übernimmt Finanzressort (noe.ORF.at; 19.4.2017).

Links: