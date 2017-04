Nationale Glückwünsche und Gratulationen

Nachdem am Mittwoch Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt worden ist, sind zahlreiche Glückwünsche und Gratulationen aus ganz Österreich gemacht worden.

Die Amtsübergabe ist vollzogen. Niederösterreich hat seit Mittwochmittag erstmals eine Landeshauptfrau. Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde in einer Landtagssitzung mit 52 von 56 Stimmen gewählt - Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau gewählt.

Mitterlehner: Mikl-Leitner eine „Frau mit Mut“

Der ÖVP-Bundesparteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner bezeichnet Mikl-Leitner in einer Aussendung als „eine Frau mit einer Vision, viel Gespür und Mut an der Spitze“. Die Landeshauptfrau sei „eine Politikerin mit Herz und Verstand, die Niederösterreich in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“.

APA/HERBERT PFARRHOFER

Mit der Wahl von Mikl-Leitner habe „auch unser Nachbarbundesland ein neues Zeitalter eingeläutet“, stellte Oberösterreichs Neo-Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) in einer Aussendung fest.

Gratulationen gibt es auch vom Tiroler Landeshauptmann Günther Platter, der derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist. „Willkommen in unserem Kreise. Ich kenne Johanna Mikl-Leitner schon lange und schätze sie sehr. Sie war bereits als Innenministerin eine verlässliche Partnerin für Tirol. Ich freue mich daher auf eine gute Zusammenarbeit in ihrer neuen, verantwirtungsvollen Position für das Land Niederösterreich“, so Platter, der als gemeinsames Anliegen die „Weiterentwicklung eines modernen Föderalismus in Österreich“ nennt.

ÖAAB und Seniorenbund gratulieren

Gratulationen kommen auch vom Österreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund (ÖAAB). „Mit der Wahl Mikl-Leitners zur Landeshauptfrau von Niederösterreich beginnt eine neue blau-gelbe Ära. Sie wird als engagierte und mutige Vollblut-Politikerin das größte Bundesland mit einer Menge Herz, einer großen Portion Hausverstand, aber auch mit der nötigen Durchsetzungskraft in eine höchst erfolgreiche Zukunft führen“, so ÖAAB-Bundesobmann August Wöginger und Generalsekretär Karl Nehammer.

Ingrid Korosec, die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, gratuliert neuer und erster Landeshauptfrau zu ihrer neuen Funktion. „Mikl-Leitner wird den erfolgreichen Weg, den Erwin Pröll als Landeshauptmann gegangen ist, weitergehen. Sie ist für diese Funktion die ideale Person“, so Korosec.

Links: