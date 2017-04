Festspielhaus: Seit 20 Jahren Ort der Kreation

Das Festspielhaus St. Pölten präsentiert sich in seiner 20. Saison als international vielbeachtetes Tanzhaus und als Ort der Kulturvermittlung. Kreation und Koproduktion ermöglichen abwechslungsreiche und hochwertige Vorstellungen.

Den Auftakt der Saison 2017/18 im Festspielhaus St. Pölten macht am 23. und 24. September ein Musiktheater-Highlight: das antike Travestie-Spektakel „Die schöne Helena“ der komischen Oper Berlin feiert im September Österreich-Premiere. Das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich interpretiert Offenbachs spritzige Musik. Mit hinreißenden Darstellern und humorvollen aber auch bisweilen grotesken Bildwelten zeigt Regisseur Barrie Kosky ein wahres Slapstick-Spektakel.

Unter dem Motto „Kosmos Bernstein“ spielt das Tonkünstler-Orchester zwölf symphonische Konzerte, unter anderem wird auch der Schauspieler Cornelius Obonya mit dem Orchester auftreten. Außerdem wird der frankokanadische Cirque Eloize wieder zu Gast im Festspielhaus sein. Inspiriert von der Handlung der „West Side Story“ versprühen die Akrobaten, Breakdancer, Schlangenfrau und Stunt-Künstler unendliche Energie bis zum aufregenden Finale auf einer überdimensionalen Trampolinwand.

Außereuropäische Produktionen im Mittelpunkt

Das Hauptaugenmerk legt Brigitte Fürle, künstlerische Leiterin des Festspielhauses, in der Saison 2017/18 auf außereuropäische Produktionen und spektakuläre Einblicke in das weltweite Tanzschaffen. Das Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan mit seiner Produktion „Rice“ sowie die chinesische Ausnahme-Choreografin Yang Liping mit der Choreographie „Under Siege“ rücken Asien in den Mittelpunkt. Und auch die neue Solo-Performance von Tanz-Superstar Akram Khan erweist seinen bengalischen Wurzeln Reverenz.

Ding Yi Jie

Der südafrikanische Shooting-Star Dada Masilo gastiert mit ihrer Dance Factory Johannesburg und präsentiert einen zeitgenössischen und unkonventionellen „Schwanensee“. Der afro-amerikanische Choreograf Alonzo King gibt mit seinem zeitgenössischen LINES Ballet sein Festspielhaus-Debut. Tap-Dance-Legende Savion Glover aus New York zeigt in Kooperation mit „ImPulsTanz“ und gemeinsam mit den Tonkünstlern Steppkunst auf höchstem Niveau.

Rhythmen und Musik aus Kuba

Der kubanische Star-Tänzer Carlos Acosta präsentiert seine neu gegründete Compagnie Acosta Danza. Die Konzerte von Erwin Schrott sowie Juan de Marcos & the Afro-Cuban All Stars ergänzen die Themenreihe „Viva Cuba“. Den europäischen Tanz repräsentieren die Company Wayne McGregor, die französische Compagnie Käfig unter Mourad Merzouki sowie das Berliner Dance On Ensemble.

Als Artist in Residence der kommenden Saison stellt sich die oberösterreichische Tänzerin und Choreographin Silke Grabinger vor. Sie wird gemeinsam mit der Linzer Compagnie SILK und Jugendlichen aus St. Pölten und Umgebung über mehrere Wochen ihr Stück „Disastrous“ erarbeiten.

Das Ziel ist Kultur zum Mitmachen

Die Kulturvermittlung macht im Festspielhaus St. Pölten in der Saison 2017/18 ein Drittel der gesamten Veranstaltungen aus. Das Publikum kann mitmachen und sich mit Künstlerinnen und Künstlern austauschen. Es gibt Angebote für verschiedenste Zielgruppen: Das Atelier für Alle, den Chor 50 plus, den Weltchor, einen Kinderchor, den Tanz 60 plus, die Masterclasses und den Jugendclub. Publikumsgespräche, Stammtische mit den Künstlern nach den Premieren und Einführungen vor ausgewählten Veranstaltungen runden das Vermittlungsprogramm ab.

Valerie Remise

Komplettiert wird das Programm des Festspielhauses durch Kammermusikkonzerte sowie Stars aus Jazz und Weltmusik wie Soul-Stimme Lisa Simone, Sitar-Virtuosin Anoushka Shankar oder das norwegische R‘n‘B-Wunder Bernhoft.

Zwei Weltpremieren beenden die Saison

Geplant sind in der kommenden Saison 61 Eigenveranstaltungen, davon 50 im Großen Saal. Zum Abschluss gibt es zwei Weltpremieren: die Ikone des zeitgenössischen Flamenco, Israel Galván, und der international renommierte neuseeländische Choreograf Lemi Ponifasio zeigen neue Kreationen.

Am 9. Juni feiert das Festspielhaus den Abschluss der Saison 2016/17 und den 20. Geburtstag mit einem großen Fest unter dem Motto „Sind im Garten“: Die Compagnie Marie Chouinard tritt im Großen Saal auf. Danach wird die Installation „Slow Dancing“ des amerikanischen Fotokünstlers David Michalek auf die gläserne Fassade projiziert.

