Die Pläne von Pernkopf und Schleritzko

Landesrat Stephan Pernkopf (ÖVP) wurde am Mittwoch zum Landeshauptfrau-Stellvertreter gewählt, Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) übernimmt das Finanzressort. Beide blicken ihren neuen Aufgaben „mit großem Respekt“ entgegen.

Der gebürtige Mostviertler Stephan Pernkopf ist seit 17 Jahren in der Politik. Seit Mittwoch wurde er mit 54 der 56 möglichen Stimmen im Landtag zum Landeshauptfrau-Stellvertreter gewählt. „Erwin Pröll hat mich in die Landesregierung geholt. Ich konnte sehr viel von ihm lernen, er ist eine großartige Persönlichkeit und genauso freut es mich jetzt als Stellvertreter der neuen Landeshauptfrau zu arbeiten", sagte Pernkopf. Er freue sich bereits auf die neue Herausforderung, „wir werden in Zukunft ein gutes Team sein“.

Pernkopf wird „bestmöglich unterstützen“

Etwa die Zuständigkeit für die Nahversorgung fällt in seinen Aufgabenbereich. „Ich bin sozusagen für die Nahversorgung - von den Lebensmitteln bis hin zur Gesundheit, nämlich für die Landeskliniken - zuständig. Auch für die Freiwilligen, die Freiwilligen Feuerwehren, die Bauern und Bäuerinnen, Naturschutz und Umweltschutz. Und als stellvertretender Regierungschef werde ich natürlich Landeshauptfrau Mikl-Leitner bestmöglich unterstützen“, so Pernkopf - mehr dazu in Pernkopf und sein energiepolitischer Weg (noe.ORF.at; 19.4.2017).

NLK REINBERGER

Neues Mitglied der Landesregierung ist seit Mittwoch Ludwig Schleritzko. Für den bisherigen Direktor des Nationalparks Thayatal als ÖVP-Landesrat stimmten 50 Mandatare. „Den Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen gebührt großer Dank für das, was in dem Vierteljahrhundert geschehen ist. Niederösterreich hat sich wunderbar entwickelt in diesen 25 Jahren und jetzt gilt es, das Erbe gut zu verwalten und fortzuführen", sagte Schleritzko.

Mit 38 Jahren ist Schleritzko das jüngste Mitglied der Niederösterreichischen Landesregierung und übernimmt die Agenden Finanzen, Straßenbau sowie den Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds. „Ich geh mit großem Respekt und Demut an diese Aufgabe heran. Ich bin gut vorbereitet und habe viele Gespräche im Vorfeld geführt und freue mich über diese große Aufgabe", so der neue Mitglied der Landesregierung - mehr dazu in Newcomer übernimmt Finanzressort (noe.ORF.at; 19.4.2017).

