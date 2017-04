Entspannung nach Verkehrschaos auf A21

Die Situation nach dem Schneechaos auf der Wiener Außenringautobahn (A21) hat sich über Nacht langsam entspannt. Die A21 war bis kurz vor fünf Uhr gesperrt. Noch am Abend wurden Notquartiere für Lenker eingerichtet.

Rechtzeitig vor dem Berufsverkehr hat sich die Situation auf der A21 entspannt, die Fahrbahn ist salznass. Aufgrund mehrerer umgefallener Bäume auf der A21 ist der Winterdienst auch weiterhin im Einsatz, um die Fahrbahn von herabhängenden Ästen zu befreien. Gegen Straßenglätte sind auch weiterhin Fahrzeuge des Winterdienstes unterwegs.

Einsatzdoku - Lechner

Etwa 120 Mann der Freiwilligen Feuerwehr waren in der Nacht auf der A21 zwischen Heiligenkreuz und dem Knoten Steinhäusl im Einsatz. Mehr als 100 hängengebliebene Lkw mussten wieder flottgemacht werden. Darunter auch zwei Schwertransporte, die übergroße Betonringe für Windkraftanlagen geladen hatten.

Notquartiere für gestrandete Autofahrer

Immer wieder mussten Lkw und Pkw, die vorwiegend bereits mit Sommerreifen unterwegs waren und auf der glatten Schneefahrbahn hängengeblieben sind, abgeschleppt oder flott gemacht werden. Das Bilden einer Rettungsgasse vor allem am Beginn des Einsatzes in den Mittagsstunden sei von vielen Lenkern „einfach ignoriert“ worden, berichtete die Feuerwehr von einem leidigen Problem. Immer wieder seien dadurch Einsatzfahrzeuge und Schneepflüge ebenfalls im Stau stecken geblieben.

Gernot Rohrhofer von der A21 bei Alland Viele Lenker sitzen auf der A21 fest und werden von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Roten Kreuzes versorgt.

In Alland (Bezirk Baden) errichtete das Rote Kreuz bereits am Abend in der Volksschule ein Notquartier für gestrandete Autofahrer, die stundenlang auf der A21 im Stau standen und erst vor Mitternacht von der Feuerwehr und der Polizei von der Autobahn gelotst werden konnten. Über Nacht befanden sich 44 Personen in diesem Quartier, darunter vier Kinder. Die Asfinag gesteht ein, von der Heftigkeit der Schneefälle überrascht wurden zu sein, erklärt Regionalleiter Georg Steyrer.

Behinderungen auch auf Wechselabschnitt

Aufgrund des starken Schneefalls waren auch die Hauptverkehrsrouten im Wechselgebiet innerhalb weniger Minuten eisglatt. Auf der Südautobahn (A2) blieben am Abend auf der Strecke zwischen Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) und Lafnitztal(Steiermark) zahlreiche Fahrzeuge hängen. Mehrere Schwerfahrzeuge stellten sich quer und blockierten die Fahrspuren. Der Stau reichte auf der Strecke Richtung Graz bis nach Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) und Zöbern (Bezirk Neunkirchen) zurück.

