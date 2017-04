Die besten „Kleinen“ auf großer Bühne

Mit etwa 1.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern ist „prima la musica“ der größte Musikwettbewerb des Landes. Die besten jungen Künstler durften im Festspielhaus St. Pölten beim Landespreisträgerkonzert ihr Können zeigen.

Es sind die Leidenschaft für Musik, Talent, Disziplin, aber auch Nervenstärke, die die kleinen, großen Musiker verbinden. Mit nur zehn Jahren gehören etwa Zofia Kucharko, Anne-Sophie Pfeifer und Luka Sugar von der Musikschule Klosterneuburg (Bezirk Tulln) zu den besten Musikschülern des Landes. Nach dem Landeswettbewerb von „prima la musica“, der Ende Februar und Anfang März in St. Pölten stattfand, durften die drei als „Trois violons“ am Samstag erneut ihr Können unter Beweis stellen.

ORF/Sunk

„Natürlich ist man ein bisschen kribbelig, aber es ist nicht so schlimm, weil wir spielen jetzt schon sehr lange und es geht dann mehr darum, dass wir aufeinander hören und gemeinsam in einer Gruppe spielen“, sagt Anne-Sophie, die ebenso wie ihre beiden Musikpartner schon im Kindergartenalter begann Geige zu lernen. Noch weniger nervös ist Luka. „Ich bin mir ganz sicher, dass wir es schaffen werden“, sagt der Zehnjährige, der später einmal Geigenlehrer werden oder in einem großen Orchester spielen möchte, weil „es wäre ja schade, wenn ich dieses Talent aufgeben würde“, wie er sagt.

Großer Auftritt für Nachwuchsmusiker Sie zählen zu den Besten: Anna-Katharina Fritz aus der Musikschule Thayatal sowie die beiden Ensembles „Trois violons“ und „Mixed 4“.

„Ich fühle mich richtig geehrt“

Fast 1.000 Kinder und Jugendliche und nahmen am diesjährigen Landeswettbewerb von prima la musica teil - in den Kategorien Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk und als Kammermusik-Ensembles. Das Niveau sei „unglaublich“, sagt Dorli Draxler, Holdinggeschäftsführerin der Kultur.Region.Niederösterreich. „Die Allerkleinsten spielen schon wie die Großen.“

Das Preisträgerkonzert sei in erster Linie als Fest gedacht, um alle Teilnehmer zu feiern, so Michaela Hahn, Geschäftsführerin des Musikschulmanagements Niederösterreich, „weil jeder Teilnehmer für sich eine Riesenleistung erbracht hat. Und das möchten wir wertschätzen von Landesseite.“ Für die Musikschüler ist es jedenfalls etwas Besonderes. „Ich fühle mich richtig geehrt, dass ich da mitspielen darf“, sagt Anna-Katharina Fritz. Die Waldviertlerin begeisterte das Publikum am Samstag auf dem Flügelhorn.

ORF/Sunk

Das Preisträgerkonzert auf Radio Niederösterreich

In etwa einem Monat dürfen die besten Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker erneut ins Festspielhaus zurückkehren. Der Bundeswettbewerb von „prima la musica“ findet von 23. Mai bis 1. Juni in Niederösterreich statt. Bereits zuvor ist das Landespreisträgerkonzert von Samstag im Radio zu hören. Radio Niederösterreich sendet das Konzert am Sonntag, 14. Mai 2017, ab 20.04 Uhr.

