FIS-Generalsekretärin: „Semmering ist Klassiker“

Bei der Veranstaltung „Ski meets Business“ hat der Landesskiverband in St. Pölten einen Blick zurück auf die letzte Saison geworfen. Ehrengast war die FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis. Der Semmering ist für sie ein „Klassiker“.

Höhepunkt des letzten Skiwinters in Niederösterreich waren die Damen-Weltcuprennen am Semmering. Knapp 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verwandelten den Zauberberg drei Tage lang in einen Hexenkessel. Auch Sarah Lewis, seit 17 Jahren Generalsekretärin des internationalen Skiverbands FIS, zeigte sich am Freitag am Rande der Veranstaltung „Ski meets Business“ mit den Ski-Rennen in Niederösterreich zufrieden: „Der Semmering hat sich als Bestandteil des Damen Ski-Weltcups wirklich zu einem Klassiker entwickelt. Ich weiß auch, dass die Rennen von den Athletinnen immer genossen werden.“

Rückkehr des Snowboard-Weltcups möglich

Vor fünf Jahren machte auch der Snowboard-Weltcup am Jauerling in der Wachau Halt. Ob wieder Snowboard-Weltcuprennen in Niederösterreich stattfinden, hänge vom dortigen Interesse ab, so Sarah Lewis: „Im Grunde genommen liegt es dann beim österreichischen Ski-Verband, verschiedene Veranstaltungen vorzuschlagen. Hoffentlich wird das dann auch eine zukünftige Möglichkeit werden".

ORF

Etwas konkreter äußerte sich der viermalige Weltmeister Benjamin Karl dazu: "Es schaut gut aus für nächstes Jahr, dass wieder ein Heimweltcup-Rennen in Niederösterreich stattfinden wird.“ Die ehemalige Olympiasiegerin und derzeitige Vizepräsidentin des niederösterreichischen Landesskiverbandes, Michaela Dorfmeister, erläuterte dazu: „Ich kann nur allgemein sagen, dass wir daran arbeiten, dass es wieder einen Snowboard-Weltcup in Niederösterreich geben wird.“ Wie die diesbezüglichen Planungen aussehen, wann und wo dieser genau stattfinden soll, wollte Dorfmeister nicht bekanntgeben.

Einblicke in die FIS-Strukturen

Sarah Lewis referierte vor knapp 200 Zuhörerinnen und Zuhörern eine Stunde lang über die Arbeitsweise und den genauen Tätigkeitsbereich der FIS. Im Publikum befanden sich auch zahlreiche Prominente aus unterschiedlichen Sportarten.

Sie freue sich, dass sie vom Landesskiverband Niederösterreich zu dieser Veranstaltung eingeladen wurde, sagte Sarah Lewis nach ihrem Vortrag und ergänzt: „Es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir einen engen Kontakt zur Basis des Skisports haben und dass wir hören und spüren können, was hier eigentlich passiert. Dort können wir dann auch entsprechend reagieren und uns organisieren.“

ORF

Über den Besuch der FIS-Generalsekretärin meint Michaela Dorfmeister: „Ich glaube, für uns ist das eine sehr große Auszeichnung, wenn jemand von ganz oben kommt. Wir sind ja die ganz Kleinen, die in den Fußstapfen stehen, um dann die Mädels und Burschen groß zu machen. Wenn so jemand kommt, ist das eine große Anerkennung.“

