Maibaum während der Fahrt angesägt

Im Internet sorgt derzeit ein Video für Aufsehen, in dem Jugendliche im Bezirk Mistelbach den Paasdorfer Maibaum während des Transports ansägen. Sie hängten sich mit einer Motorsäge aus einem Bus und schnitten in den Baum.

Die eigenwillige Aktion wurde per Video festgehalten und auf Youtube hochgeladen. Es ist hier zu sehen.

Nur im ersten Moment erscheint das Anschneiden eines Maibaumes als lustiger Brauchtumsscherz. Tatsächlich hat dieser gefährlicher Leichtsinn für die jungen Burschen nun Konsequenzen. Das Video zeigt einen Maibaum - eingespannt zwischen einem Traktor vorne und einem Pkw hinten. In die Mitte drängt sich plötzlich ein weißer Lieferwagen - und darin angeblich Jugendliche aus Staatz, die mit einer Motorsäge versuchen, den Maibaum zu durchtrennen.

Anzeigen wegen Nötigung und Gefährdung

Der Lenker im hintersten Fahrzeug will das verhindern - er schwenkt wild links und rechts und gelangt dabei fast in den Gegenverkehr - bis der Maibaum schließlich in zwei Teile bricht. „Die Beteiligten werden der Staatsanwaltschaft angezeigt - wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Nötigung und jene, die mit der Motorsäge gearbeitet haben, wegen Sachbeschädigung“, sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner. Er sprach von einer waghalsigen Aktion.

Die Ermittlungen der Polizei liefen am Montag. Der Lenker und der zweite junge Mann, der mit der Kettensäge ans Werk gegangen war, sollten am Montagnachmittag einvernommen werden. Bei der Landjugend hieß es, dass die Staatzer Jugend nicht dem Verein angehöre. Der Bürgermeister von Staatz, Daniel Fröschl (ÖVP), erklärte gegenüber noe.ORF.at, dass er mit den Jugendlichen bereits gesprochen habe, sie hätten ihm gesagt, es tue ihnen unendlich leid, sie würden einsehen, dass sie unverantwortlich gehandelt hätten.

