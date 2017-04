Girls’ Day für mehr Frauen in der Technik

Zum 16. Mal findet heute in ganz Niederösterreich der Girls‘ Day statt. Mädchen können sich über berufliche Zukunftsaussichten, vor allem im Bereich der technischen Berufe, informieren. Dabei soll auch die Lehre schmackhaft gemacht werden.

Rund um den Girls‘ Day rechnet man mit 1.800 Mädchen aus 93 Schulen, die sich bei 88 Unternehmen informieren. Ziel der Initiative Girls‘ Day sei es, junge Frauen darauf aufmerksam zu machen, dass der Lehrberuf viele Chancen biete, sagte Bildungslandesrätin Barbara Schwarz (ÖVP). Auf der anderen Seite gehe es darum, dass es „sehr viele Berufsfelder gibt und wir uns als Bundesland wünschen, dass mehr Mädchen und Frauen einen technischen Beruf ergreifen“, so Schwarz.

Besserer Verdienst in technischen Berufen

50 Prozent aller Mädchen ergreifen laut dem Land Niederösterreich die Berufe Einzelhandelskauffrau, Handelsangestellte und Friseurin. Die Verdienstmöglichkeiten in den technischen Berufen seien aber aussichtsreicher, betonte Schwarz: „Viele Firmen finden keine Lehrlinge und es gibt in Niederösterreich trotz Arbeitslosigkeit einen Fachkräftemangel, besonders in den technischen Bereichen."

APA/dpa/Marcus Brandt

„Mädchen nutzen die Lehre an sich viel zu wenig. Denn nur rund 30 Prozent unserer Lehrlinge sind weiblich. Mädchen lassen damit Chancen für eine besondere zukunftsträchtige Ausbildung, eben die Lehre, liegen und das ist ein großer Fehler“, sagt Renate Scheichelbauer-Schuster von der Wirtschaftskammer. „Viele Frauen und Mädchen haben Talent und Potenzial für handwerkliche und technische Ausbildungen und Berufe. Sie nehmen sie nur zu wenig wahr beziehungsweise sind sie zu wenig über die Möglichkeiten informiert, ergänzt Marion Carmann vom AMS Niederösterreich.

Maschinenbau und Elektrotechnik gefragt

Laut der Jungen Industrie Niederösterreich hätten acht von zehn Unternehmen Probleme, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus technischen Ausbildungen anzuwerben. „Zu den meist gesuchten Studienrichtungen in der Industrie zählen unter anderen die Bereiche Maschinenbau und Elektrotechnik“, sagte Geschäftsführerin Gerti Süss.

Der Girls‘ Day soll speziell Mädchen motivieren, technische, handwerkliche oder naturwissenschaftliche Berufe anzustreben. Im ganzen Land öffnen Unternehmen ihre Türen für interessierte Schulklassen, damit Mädchen die Betriebe in ihrer Region besser kennenlernen können. Dieser direkte Kontakt mit den Unternehmen eröffnet den Teilnehmerinnen am Girls‘ Day die Möglichkeit, in verschiedenste technische Berufssparten hinein zu schnuppern.

