Zwei Überfälle: Polizei sucht Duo

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf) und in Wien-Brigittenau zwei Überfälle begangen haben sollen. In Niederösterreich flüchteten die Täter ohne Beute, in Wien mit 700 Euro.

Beide Raubüberfalle ereigneten sich am 28. Februar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zunächst läutete einer der Räuber um 18.40 Uhr an der Haustür einer 63-jährigen Frau in Leopoldsdorf. Der zweite Mann war mit einer Pistole bewaffnet und versteckte sich, bis die Bewohnerin die Tür geöffnet hatte.

Untermieter kam der Frau zur Hilfe

Im Anschluss stürmte der Mann mit der gezogenen Waffe zur Tür und drängte das Opfer in das Haus. Die Frau schrie um Hilfe und ein Bewohner, der bei ihr kurzfristig zur Untermiete gemeldet war, kam der 63-Jährigen zu Hilfe. Die Täter flüchteten ohne Beute. Die Frau blieb bis auf einen Schock unverletzt.

Am gleichen Tag gegen 21.15 Uhr überfielen die beiden Männer dann eine Tankstelle in der Wiener Engerthstraße. Sie bedrohten einen Angestellten mit der Pistole und kamen mit Beute davon. Die Räuber waren nicht maskiert, die Bilder aus den Überwachungskameras wurden nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg von der Polizei veröffentlicht.

Landespolizeidirektion NÖ

Für Hinweise, die zur Ausforschung beziehungsweise Festnahme der Täter führen, hat die Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt. Hinweise werden vom Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133-30-3333 entgegen genommen.