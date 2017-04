Schnabl als SPÖ-Spitzenkandidat fix

Die SPÖ hat sich in einer überraschend einberufenen Sitzung am Dienstag offenbar auf Franz Schnabl als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Jahr festgelegt. Das berichten die „Niederösterreichischen Nachrichten“ („NÖN“).

Aus der SPÖ-Landespartei gab es dazu vorerst keine Bestätigung. Verwiesen wurde auf die Sitzungen von Präsidium und Vorstand am Freitag. Landesgeschäftsführer Robert Laimer gab sich auf Anfrage bedeckt. „Wir werden am Freitag alles im Detail erklären“, sagte er gegenüber der Austria Presse Agentur (APA).

Schnabl soll Parteivorsitz übernehmen

Die Gremien würden den ehemaligen Wiener Polizeigeneral und nunmehrigen Personalvorstand von Magna International, der auch Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes ist, als Spitzenkandidat absegnen, berichtete „NÖN“-online. Dem Vernehmen nach soll Schnabl auch den Parteivorsitz von Matthias Stadler, der auch Bürgermeister der Landeshauptstadt ist, übernehmen.

Aus gut informierten SPÖ-Kreisen hieß es am Dienstagnachmittag gegenüber noe.ORF.at, dass Schnabl die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen soll. Beide wollten namentlich aber nicht genannt werden. Schnabl selbst sagte bereits am Ostersonntag, dass er zu einem politischen Engagement „nicht leichtfertig Nein sagen“ werde - mehr dazu in Schnabl als SPÖ-Kandidat im Gespräch (noe.ORF.at; 16.4.2017).

Schnabl erneuerte seine Bereitschaft

Gegenüber der APA erneuerte Schnabl am Dienstagnachmittag seine Bereitschaft, der niederösterreichischen SPÖ zur Verfügung zu stehen. Er „warte den Beschluss der Gremien ab“, sagte der 58-Jährige, der beruflich im Ausland weilte, am Telefon. „Ich bin bereit, wenn mich Präsidium und Vorstand designieren.“ Die Sitzung von Präsidium und Landesparteivorstand findet am Freitag in St. Pölten statt.

