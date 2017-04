Kunst am Zwettler Bierdeckel

Kunstwerke gibt es ab sofort auch im Wirtshaus zu sehen: Die Privatbrauerei Zwettl hat die nunmehr 22. Edition von „Kunst am Bierdeckel“ vorgestellt. Künstlerin Stefanie Balih porträtierte acht Menschen aus der Region Pöggstall.

Johannes Ertl betreibt einen Biobauernhof in Bergern bei Pöggstall (Bezirk Melk), der auf Obstanbau spezialisiert ist. Spritzmittel kommen für ihn nicht in Frage. 60 Apfel- und 40 Birnensorten verarbeitet er in seinem Betrieb zu verschiedensten Produkten: von Säften und Likören bis hin zu Dörrobst.

Ertl ist einer von acht Personen, die auf einem Bierdeckel der Privatbrauerei Zwettl poträtiert wurden: mit seinem langen, grauen Bart und einem Apfel in der Hand. „Ich gehe normalerweise nicht oft ins Wirtshaus, so ist das eine Möglichkeit, um dort etwas präsenter zu sein“, sagt er gegenüber noe.ORF.at.

Für die 22. Edition von „Kunst am Bierdeckel“ hat die Privatbrauerei Zwettl eine Künstlerin aus der Landesausstellungsregion beauftragt: Stephanie Balih lebt und arbeitet in Artstetten (Bezirk Melk). Sie malte acht charismatische Menschen aus dem Waldviertel mit den unterschiedlichsten Professionen: die Bio-Bäuerin, die Goldschmiedin, die „Kräutertante“, den Imker, den Pianisten und Filmemacher, den Bio-Obstbauern, den Bühnenwirten und schließlich sich selbst. „Ich wollte die Vielfalt der Region zeigen“, sagt sie. „Ich möchte mit den Bildern die Geschichte dieser Menschen erzählen und lade zum Austausch“, sagt Balih.

Auflage von zwei Millionen Stück

Die Zwettler Serie „Kunst am Bierdeckel“ wurde 1993 gestartet, insgesamt wurden im Zuge der Aktion bereits mehr als 100 Motive von Künstlern gestaltet. Von der nunmehr 22. Edition werden zwei Millionen Stück gedruckt, sagt der Geschäftsführer und Inhaber der Privatbrauerei Zwettl, Karl Schwarz. Die Bierdeckel werden an Gastronomiebetriebe verteilt, die Zwettler Bier ausschenken, sowie direkt an Sammler verschickt.

Die Auswahl der acht Charaktere gestaltete sich alles andere als einfach, erzählte Künstlerin Stephanie Balih. „Drei Männer hatte ich schon, dann wollte ich noch einen Mann mit Glatze und starkem Wesen. Vorgeschlagen wurde mir Dieter Juster.“ Bühnenwirt Dieter Juster aus Gutenbrunn (Bezirk Zwettl) musste „zuerst einmal eine Nacht darüber schlafen“, erzählt er. „Aber nachdem ich mein Leben lang schon mit Bier zu tun hatte, passt das ganz gut.“

Regionale Bierdeckel Die 22. Edition von „Kunst am Bierdeckel“ zeigt anlässlich der Landesausstellung im Schloss Pöggstall acht Charaktere aus der Region.

Auch „Kräutertante“ Rosina Haider aus Bad Traunstein (Bezirk Zwettl) wurde auf einem Bierdeckel verewigt: „Ich war sehr überrascht, dass ich ausgewählt wurde. Ich denke, dass man mich ganz gut erkennen kann, insofern bin ich sehr zufrieden.“ Goldschmiedemeisterin Andrea Kamleithner-Garschall aus Pöggstall wusste nicht wirklich, worauf sie sich einlässt, ist mit dem Ergebnis aber zufrieden: „In früheren Editionen waren es meist Karikaturen, ich habe mich einfach überraschen lassen.“ Alle acht Originalgemälde der Motive „Kunst am Bierdeckel“ sind während der Landesausstellung im Rogendorfer Saal im Schloss Pöggstall ausgestellt.

