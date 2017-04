Letztes Mal „wellenklaenge“ mit Suzie Heger

Das Kulturfestival „wellenklaenge“ in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) findet heuer zum letzten Mal unter der Leitung seiner Gründerin Suzie Heger statt. Die neue künstlerische Leitung ab 2018 ist am Dienstag präsentiert worden.

„Kommen und Gehen ist das Thema des diesjährigen Festivals“, sagt Suzie Heger die „wellenklaenge“-Intendantin über das Motto für 2017: „Gezeiten“. Das Thema bezieht sich zum einen natürlich auf das Programm selbst, zum anderen aber auch auf den bevorstehenden Abschied der langjährigen künstlerischen Leiterin. „Ich möchte einen kräftigen Punkt hinter meine Zeit als Intendantin setzen und die Tür für meine Nachfolger aufmachen“, sagte Heger.

wellenklaenge

Nach 21 Jahren übergibt sie an die Musiker Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, die das neue Leitungsteam bilden. Die musikalische Ausrichtung des „wellenklaenge“-Festivals wollen die beiden aber auch ab 2018 ähnlich gestalten. „Wir wollen neue Musik aus vielen Genres eine Bühne geben“, sagte Zöchbauer, der gemeinsam mit Lacherstorfer seit 2011 das Duo „Ramsch und Rosen“ bildet.

„One to One“ - Klavierkonzert für eine Person

Das Festival findet vom 26. Juni bis zum 29. Juli statt und umfasst zeitgenössische und spartenübergreifende Kunst - Musik zwischen Jazz und Klassik sowie eine Zirkusvorstellung. Speziell ist das Projekt „One to One“, bei dem Pianist Marino Formenti 50 Konzerte für jeweils einen Zuhörer spielt. Den Abschluss dieser Reihe bildet ein Konzert am 9. Juli unter dem Titel „Time to Gather“ mit allen „One to One“-Besuchern.

Gyula Fodor

Eröffnet wird das Festival von Otto Lechner und den Wiener Ziehharmonikern. Außerdem wird es einen Gospel-Workshop mit Stella Jones und anschließendem Konzert geben. Zu Gast in Lunz am See werden auch MoZuluArt, begleitet vom Ambassade Streichquartett, und das Stephanie Nilles Trio sein. Das Fest der Kulturen und das Jakobisingen mit Volksmusik runden das „wellenklaenge“-Programm ab.

Als Übergabe der Leitung in jüngere Hände sind die beiden künftigen Intendanten zum Abschluss des Festivals am 29. Juli in einem Doppelkonzert zu erleben. Zu Gast sind ALMA mit Julia Lacherstorfer und Federspiel mit Simon Zöchbauer.

2018 ist nordische und alpine Musik geplant

Für 2018 sind sieben Konzerte an drei Wochenenden im Juli geplant, zudem ein Sacred Room Konzert in der Kirche, ein Hausball im Rothschild Pavillon, eine Märchenwanderung, ein Kinderkonzert und ein Seebadfest. Außerdem sind zwei mehrtägige Workshops, einer zu Folk unter dem Titel „Schallwellen“ für Musikschüler und ein Composer-Performer Workshop für Studenten, geplant. 2018 wird sich beim „wellenklaenge“-Festival alles um nordische und alpine Musik drehen. Eingeladen werden Künstler aus der skandinavischen sowie aus der alpinen und heimischen Musikszene.

