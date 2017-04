Die Gestaltung von Essen wird zum Uni-Lehrgang

Ein neuer Universitätslehrgang der New Design University in St. Pölten dreht sich um die Präsenation von Essen. Der Lehrgang „Food Design“ wurde gemeinsam mit der Tourismusschule St. Pölten und dem WIFI Niederösterreich geschaffen.

„Ein gutes Essen allein reicht heute nicht mehr aus um dauerhaft erfolgreich zu sein", erklärt der Leiter des neuen Lehrgangs, Martin Hablesreiter, „Der Lehrgang beschäftigt sich deshalb mit der Gesamtbreite des Essens und stellt die Nachhaltigkeit in der Beschaffung, Zubereitung und Präsentation in den Vordergrund.“ Die künftig akademisch geprüften Food-Designer sollen frischen Wind in die heimische Gastronomieszene bringen, heißt es.

Laut Informationen der News Design University in St. Pölten soll der Lehrgang „Food Design“ im gesamten deutschsprachigen Raum einzigartig sein. Ähnliche Ausbildung soll es lediglich in Paris, Mailand und der niederländischen Stadt Eindhoven geben.

Hablesreiter/Stummerer/Koeb/Akita

Essen mit Design positiv verändern

„Die zentrale Frage, die wir uns stellen, ist: Mit welchen Design-Mitteln können wir arbeiten, um den Akt des Essens positiv zu verändern?“, so Hablesreiter. Er wird den Lehrgang gemeinsam mit Sonja Stummerer leiten. Die beiden zählen zu den Gründern der internationalen Food Design Szene. Seit über zwölf Jahren forschen und publizieren sie zu diesem Thema.

Was und wie wir essen hat laut New Design University nicht nur Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit, sondern auch auf die Wirtschaft, soziale Beziehungen und das ganze Ökosystem. Die Zielgruppe des Lehrgangs ist breit gesteckt.

„Durch den umfangreichen Lehrplan, der sich von Entrepreneurship über Lebensmitteltechnologie bis zu experimentellen Designtechniken erstreckt, richtet sich das Programm sowohl an Teilnehmer aus den Bereichen Tourismus und Gastronomie als auch designbegeisterte und -erfahrene Interessenten“, teilt die Universität mit. Die Anmeldung für den Start im kommenden Herbst ist ab sofort möglich.

