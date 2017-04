Preis für ORF-NÖ-Redakteurin Manuela Matl

Manuela Matl, Redakteurin des ORF Niederöstereich, ist am Dienstagabend mit dem „Silver Living Award" ausgezeichnet worden. Matl überzeugte die Jury mit ihrem Österreich-Bild „Zukunft des Alterns - Pflege in Niederösterreich“.

Der Preis wurde zum ersten Mal von der Silver Living Gmbh mit Sitz in Mödling und Graz vergeben. Ziel des Preises ist es, die Meinungsbildner zu einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem Leben im Alter anzuregen, so die Geschäftsführer Walter Eichinger und Thomas Morgl von Silver Living. Die Zahl der älteren Menschen steige stark an, 2030 würden drei Millionen Österreicherinnen und Österreicher älter als 60 sein.

Matl: „Leben im Alter betrifft alle einmal“

Manuela Matl wurde in der Kategorie „Elektronische Medien“ ausgezeichnet. „Der Preis ist für mich ein wichtiges Zeichen, dass abseits von politischen und chronikalen Themen auch die Berichterstattung über Soziales gewürdigt wird. Das Leben im Alter betrifft schließlich alle einmal, sehr oft werden die Umstände aber verdrängt. Dass man hinsehen muss, darüber reden und berichten muss, um sich auf die Veränderungen in der Altersstruktur vorzubereiten, wird durch den Preis in schöner Form gewürdigt.“

Zu ihrer Intention bei der Gestaltung des „Österreich-Bild“ sagt die frischgebackene Preisträgerin: „Mein Ziel bei der Gestaltung des Österreich-Bildes war, zu informieren, gleichzeitig aber auch die Menschen zu berühren, und zu zeigen, dass Alter nicht immer nur mit Schmerz und Krankheit verbunden ist, sondern auch sehr viele positive Aspekte hat.“

ORF Niederösterreich Landesdirektor Norbert Gollinger gratuliert Manuela Matl zu dieser Auszeichnung: „Der Preis zeigt einmal mehr die hohe Kompetenz und Qualität der Journalistinnen und Journalisten des ORF Landesstudios Niederösterreich.“ Matl ist bei „Niederösterreich heute“ für die Rubrik „La Vita“ verantwortlich, darin stellt sie jede Woche aktuelle Gesundheits- und Wellnesstipps vor. Seit Februar 1996 ist sie beim ORF Landesstudio NÖ als Redakteurin für Radio und Fernsehen tätig.

32 Beiträge eingereicht

Insgesamt wurden für den „Silver Living Award“ 32 redaktionelle Beiträge eingereicht, die von der Jury bestehend aus Wolfgang Amann, Geschäftsführer Institut für Immobilien Bauen und Wohnen GmbH, Karl Blecha, Präsident Pensionistenverband Österreich, DI Wolfgang Struber, Präsident Hilfswerk Salzburg, Mag. Gerald Grünberger, Verband Österreichischer Zeitungen, Dinko Fejzuli, Chefredakteur medianet und Walter Eichinger, Geschäftsführer Silver Living bewertet wurden. Gewinnerin in der Kategorie „Print“ ist Nina Strasser von News mit dem Artikel „Alt soll man nicht werden… und deppert auch nicht“.