Neue Anlage reinigt Straßensplitt

Jedes Jahr fallen im Winter Unmengen von Streusplitt an. Der Niederösterreichische Straßendienst hat nun eine mobile Anlage entwickelt, um den Splitt umweltschonend zu reinigen und wieder zu verwerten.

Gemeinsam mit der Firma MAL-Mechatronic aus Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) entwickelte der NÖ Straßendienst eine neue Streusplittaufbereitungsanlage, die gänzlich ohne Wasser funktioniert. „Die einzelnen Inhaltsstoffe werden mittels Luftansaugung voneinander getrennt“, erklärt NÖ Straßenbaudirektor Josef Decker.

Die Reinigung und Wiederverwertung erfolgt in einem geschlossenen Kreislauf. Die Abluft wird durch einen zweistufigen Filter geführt und gereinigt, wodurch die Staubbelastung gering ist, heißt es. Die mobile Streusplittaufbereitungsanlage wurde in der Straßenmeisterei Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) vorgestellt und kommt nun nach dem vergangenen Winter erstmals zum Einsatz.

ORF

Wiederverwertung bringt 200.000 Euro Ersparnis

Der für den Straßenbau in Niederösterreich zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) begrüßt die neue Technologie. „Es ist ein Gebot der Stunde, mit Ressourcen schonend und sparsam umzugehen“, sagt Schleritzko. Streusplitt wiederzuverwerten liege auf der Hand, diese Wiederverwertung werde nun in Niederösterreich umgesetzt, so der Landesrat. Mit der Anlage kann etwa die Hälfte des Streusplitts, der nach dem Winter eingekehrt wird, recycelt werden. Das bringt eine Ersparnis von 200.000 Euro.