Schnabl „bereit für SPÖ-Kandidatur“

Franz Schnabl ist „bereit für eine SPÖ-Kandidatur“, berichtet die Tageszeitung „Die Presse“. Der frühere Wiener Polizeigeneral werde am Freitag an einer Sitzung des Landesparteivorstandes der niederösterreichischen SPÖ teilnehmen.

Schnabls Kandidatur bei der bevorstehenden Landtagswahl gilt seit Dienstag als sicher. „Ich war schon immer ein politisch interessierter Mensch“, sagte er bereits am Ostersonntag gegenüber noe.ORF.at und erneuerte das am Donnerstag auch in einem Bericht der „Presse“ (Onlineausgabe).

„Wer A sagt, muss auch B sagen“

Rund um Schnabls Bereitschaft für eine Kandidatur hieß es in dem Artikel, „man könne nicht immer nur hoffen, dass es besser werde, und nicht immer nur auf die Politik schimpfen“. Die Entscheidung, ob der 58-jährige Neunkirchner auch den Landesparteivorsitz der SPÖ Niederösterreich übernehmen werde, liege zuerst beim derzeitigen Landesparteivorsitzenden, Matthias Stadler.

Aus Schnabls Sicht sei es sinnvoll, beide Funktionen in einer Hand zu vereinen. „Wer A sagt, muss auch B sagen“, betonte der derzeitige Personalchef von Magna. Eine Entscheidung soll am Freitag fallen. „Wenn ich gewählt werde, werde ich das annehmen“, bestätigte der frühere Wiener Polizeigeneral im Gespräch mit der „Presse“.

