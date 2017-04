Ehemaliger Polizist als Quereinsteiger

Franz Schnabl, der SPÖ-Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl, ist ein Quereinsteiger in der niederösterreichischen Landespolitik. Der ehemalige Polizist ist momentan im Vorstand bei Magna International.

Schnabl wurde am 14. Dezember 1958 in Neunkirchen geboren und wuchs in Raach am Hochgebirge (Bezirk Neunkirchen) auf. 1977 trat er in die Schulabteilung der Bundespolizeidirektion Wien als provisorischer Wachmann ein, wo er die zweijährige Grundausbildung absolvierte. Danach wechselte er als Lehrer in die Schulabteilung. Später wurde er Leitender Beamter.

ORF

1986 wurde Schnabl vom damaligen Generalinspektor Günther Bögl mit der Leitung der Adjutantur des Generalinspektorats betraut. 1999 wurde der 58-Jährige als Nachfolger von Johann Schererbauer zum jüngsten Generalinspektor der Sicherheitswache bestellt. Drei Jahre später wurde er bei einer Donnerstagsdemonstration gegen die damalige schwarz-blaue Regierung gesehen, offenbar weil er seine Tochter abholen wollte. In der folgenden Debatte wurde er von Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) abberufen. Er legte zunächst Berufung gegen seine Ablösung ein. Dann ließ er sich karenzieren, trat in den Magna-Konzern ein und trat später komplett aus dem Polizeidienst aus.

Wechsel vom Polizeidienst zu Magna im Jahr 2003

Bei Magna arbeitete er zunächst 2003 als Director of Revision and Security, wo er am Aufbau einer Revisionsabteilung für Europa beteiligt war. Danach übernahm er den Posten als Vice President of Corporate Culture and Communications. Seit 2010 ist Schnabl Vice President of Human Resources Europe. Er trägt die Regionalverantwortung für 123 Produktionsstandorte sowie 42 Engineering-und Sales-Offices in ganz Europa.

Schnabl lebt in Wien und im Burgenland. Ein politisches Mandat bekleidete er bisher nicht, „aber ich bin seit 40 Jahren an der Politik dran“, so der 58-Jährige gegenüber noe.ORF.at - mehr dazu in Schnabl als SPÖ-Kandidat im Gespräch (noe.ORF.at; 16.4.2017). Er befand sich unter anderem im Personenkomitee der SPÖ-Politikerin und Bezirksvorsteherin in Wien-Alsergrund, Martina Malyar, und ist seit 2004 kooptiertes Mitglied des Bundesvorstandes der SPÖ.

ORF

Seit 2004 ist Schnabl Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Österreich. Am 14. Jänner 2009 erhielt er in dieser Funktion von Bundespräsident Heinz Fischer das Goldene Ehrenzeichen für die Verdienste um die Republik Österreich. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ein Enkelkind.

