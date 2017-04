donaufestival: Nacktheit und musikalische Vielfalt

„Du steckst mich an“: So lautet das Motto für das am Freitag startende donaufestival in Krems. Die erste Ausgabe unter der Leitung von Thomas Edlinger lockt mit einer Mischung aus Performance, Musik und prominenten Namen.

Ein „Magnetismus der Offenheit“ ist das Ziel von Thomas Edlinger, wie er vor wenigen Wochen bei der Vorstellung des diesjährigen Programms betonte. Mit einem Mix aus Musik, Performance und bildender Kunst schafft er auch heuer wieder „eine Parallelwelt zwischen Systemabsturz und Neustart“. An sechs Festivaltagen (28. April bis 1. Mai sowie 5. und 6. Mai) finden pro Tag rund 20 Veranstaltungen in den Kapiteln „Sound“, „Performance“, „Art & Installation“, „Theory & Talk“ sowie „Film & Video“ statt und sollen damit Krems „erneut zu einem Hotspot abenteuerlicher Ästhetiken jenseits aller Genregrenzen machen“, hieß es in einer Aussendung.

Mote Sinabel

„Greatest Hits“ der Einstürzenden Neubauten

So sind im Bereich „Sound“ am ersten Wochenende unter anderem Elysia Crampton, Scritti Politti, Arash Bolouri und Behrouz Pashaei (28. April), Foodman, Jace Clayton sowie die Einstürzenden Neubauten, Ian William Craig und Josephine Foster (1. Mai) zu hören.

Veranstaltungshinweis „donaufestival 2017“, von 28. April bis 6. Mai, an verschiedenen Spielorten in Krems

Am Samstag (28. April) gibt es zudem mit Moor Mother und Tommy Genesis zwei Rapperinnen zu erleben, die mit den üblichen Codes des Genres zwar spielen, sich diesen aber nicht unterordnen. Sex und Körperlichkeit, Gesellschaftspolitik und Krieg blenden sie in eine reduziert-harte Klangwelt, die mit einzeln gestreuten Melodiebögen auf falsche Fährten lockt. Am Montag - vor der Festivalpause bis zum nächsten Wochenende - gibt es „Krach als Institution“, wenn die Einstürzenden Neubauten um Blixa Bargeld im Rahmen ihrer „Greatest Hits“-Tour in Krems spielen.

DorotheaTuch

„Art & Installation“-Beiträge kommen von Apichatpong Weerasethakul, Gerald Moser und Keiichi Matsuda (jeweils bis 6. Mai). „Theory & Talk“ bestreiten Adam Harper (29. April), Jens Balzer und Jace Clayton (30. April) sowie Donna Haraway und Fabrizio Terranova (1. Mai). An Filmen stehen Matt Wolfs „Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell“ (30. April) und Fabrizio Terranovas „Donna Haraway: Storytelling for Earthly Survival“ (1. Mai) zur Auswahl.

Nackte Körper bevölkern Dominikanerkirche

Mit dem neuen Künstlerischen Leiter gehen auch einige Neuerungen einher. So wird etwa unter dem Titel „Stockholm Syndrom“ an jedem Festivaltag der freiwilligen Entführung gefrönt. Mit Schlagworten wie „Wirbelwind“ oder „Klagelied“ beschrieben, darf sich das Publikum an einem kurzfristig bekannt gegebenen Ort einfinden, um überrascht zu werden. Zudem gibt es eine neue bzw. erstmals richtige Festivalzentrale, die am Messegelände Bar und Veranstaltungsort gleichermaßen darstellt.

Theresa Rauter

Neu ist auch der Schauplatz Dominikanerkirche in der Kremser Altstadt: Im 13. Jahrhundert errichtet, sind die Räumlichkeiten heute Teil des Museum Krems und werden am Samstag sowie Sonntag von nackten Körpern bevölkert. Die österreichische Choreografin Doris Uhlich richtet dort mit ihrer neuesten Arbeit ein „Habitat“ ein, das die Zuschauer über Stunden hinweg beschäftigen kann. „Eine Vision meiner Arbeit war, meine Nacktarbeit ‚more than naked‘ als Rundumfassung zu gestalten. Ich wollte außerdem die 60-Minuten-Grenze der Performance durchbrechen und einen nackten Lebensraum choreografieren und erfahren, in dem sich auch die Zuschauer frei bewegen können“, so Uhlich.

Martha Glenn

Performances von Ligia Lewis und Ariel Efraim Ashbel

Weitere Performance-Programmpunkte sind „Würfeln III“ des Duos Karl Karner und Linda Samaraweerova, das die Besucher mit den Protagonisten an einen Tisch bittet, oder Ligia Lewis’ „minor matter“: Die aus der Dominikanischen Republik stammende Choreografin, die vor zwei Jahren bei ImPulsTanz ausgezeichnet wurde, widmet sich in dem in Rottönen gehaltenen Stück der Gegensätzlichkeit von Zu- und Abneigung, thematisiert aber auch das Spannungsverhältnis von Individuum und Gruppe.

Ebenfalls eine österreichische Erstaufführung ist „The Empire Strikes Back: Kingdom Of The Synthetic“ von Ariel Efraim Ashbel und Kollegen, das Science-Fiction und Popkultur, Futurismus und Moderne zusammenführt. Auch der Diskursteil des Festivals zählt zu den diesjährigen Neuheuten. Erstmals gibt es auch einen Reader mit weiterführenden Texten und Musik auf USB-Stick.

