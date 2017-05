Auftakt mit Deutsch: Zentralmatura startet

Am Mittwoch startet mit den Klausuren in Deutsch die Zentralmatura. Nach der hohen „Fünfer“-Quote der niederösterreichischen Schüler 2016 in Mathematik wurden die diesjährigen Vorbereitungen intensiviert.

„Da wir heuer die Zentralmatura zum dritten Mal durchführen, haben wir viele Erfahrungen sammeln können“, sagte der niederösterreichische Landesschulratspräsident Johann Heuras gegenüber noe.ORF.at. „Daher habe ich den Eindruck, dass die Schulen die Matura heuer sehr unaufgeregt angehen, wir sind bestens vorbereitet.“

Aus den anfänglichen Herausforderungen habe man gelernt, so Heuras. Denn im vergangenen Jahr lag in Mathematik die Fünfer-Quote der niederösterreichischen Schüler an allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) bei 24,5 Prozent. Schlechter schnitten nur die Vorarlberger und Wiener AHS-Schüler ab. Nach der Ersatzprüfung fielen in Niederösterreich 9,9 Prozent in Mathematik durch. An den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) mussten in Niederösterreich 6,4 Prozent der Schüler noch einmal in Mathematik antreten - mehr dazu in Fünfer-Quote in Mathematik besonders hoch (noe.ORF.at; 27.6.2016).

APA / Herbert Neubauer

Heuras: „Fortbildungen in Mathematik gemacht“

„Wir haben uns die Ergebnisse angesehen und dort den Fokus hingelegt, wo die Ergebnisse nicht nach Wunsch ausgefallen sind. Wir haben zum Beispiel in Mathematik, nachdem es letztes Jahr doch große Aufregung gegeben hat, versucht, die Pädagogen durch Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen“, so Heuras weiter. Bei den Mathematikergebnissen habe es seiner Meinung nach Luft nach oben gegeben. „Das ist für mich störend, weil es deswegen nicht gelingt, im Fach Mathematik die Angst zu nehmen. Daher ist es mein Anliegen, diese Angst zu nehmen und das wird vermehrt dann gehen, wenn die Ergebnisse entsprechend aussehen“, erklärte Heuras.

Neben den Fortbildungsmaßnahmen für Pädagoginnen und Pädagogen wurde zudem gezielt versucht, die Schulen „treffsicherer auf Fragen und Kompetenzen der Zentralmatura vorzubereiten“. Heuras hofft nun, dass sich die Vorbereitungen in den Ergebnissen der 7.500 niederösterreichischen Schülerinnen und Schüler, die ab Mittwoch zur Zentralmatura antreten, niederschlagen werden.

Deutsch-Matura für alle Kandidaten gleich

Die schriftliche Maturasaison zieht sich über zwei Wochen: Nach Deutsch folgen Englisch (5. Mai), Französisch (8. Mai), Spanisch (9. Mai) sowie Mathematik (10. Mai), Italienisch (11. Mai) und zum Abschluss Latein und Griechisch (jeweils am 12. Mai).

Bundesweit findet die Zentralmatura an 342 AHS bereits zum dritten Mal flächendeckend statt, an 325 BHS zum zweiten Mal. Eine Premiere feiert sie dagegen für die Kandidaten der Berufsreifeprüfung (BRP). Für alle tatsächlich gleich ist nur die Matura im Fach Deutsch. Ansonsten gibt es je nach Schulform beziehungsweise nach Lerndauer einer Fremdsprache unterschiedliche Klausuren.

261.000 Aufgabenhefte sind vorbereitet

Im Fach Deutsch treten knapp 46.000 Kandidaten an, 4.000 davon im Rahmen der Berufsreifeprüfung. Über alle Klausurfächer gerechnet werden knapp 122.000 Prüfungen zentral abgewickelt. Für diese werden 261.000 Aufgabenhefte bereitgestellt. Inklusive Ersatzheften ergibt das knapp fünf Millionen Druckseiten.

Wer auf die schriftliche Matura ein „Nicht genügend“ bekommt, hat die Möglichkeit zur Ablegung einer Kompensationsprüfung am 30. bzw. 31. Mai. Bei diesen (in den Zentralmatura-Fächern ebenfalls zentral vorgegebenen) mündlichen Prüfungen kann der „Fleck“ ausgebessert werden.

