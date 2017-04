Wr. Neustadt: Ambulantes Reha-Zentrum eröffnet

Eine Rehabilitation verlangt meist einen längeren, stationären Aufenthalt. Nach einem Jahr Umbau wird nun im Mai in der Innenstadt von Wiener Neustadt ein Rehabilitationszentrum eröffnet, das ambulant besucht werden kann.

Das neue, ambulante Gesundheitszentrum bietet Platz für bis zu 250 Patientinnen und Patienten am Tag. Mit seinen Angeboten richtet es sich an Erwachsene mit Erkrankungen oder Verletzungen am Stütz- und Bewegungsapparat sowie mit Herz-Kreislauf-Erkankungen. Auch psychiatrische Indikationen, wie neurologische Störungen und Traumata werden behandelt. Ab Herbst 2017 werden zusätzlich auch Beschwerden des Stoffwechsels und des Verdauungsapparates sowie Atemwegs- und Krebserkrankungen behandelt.

Sechs Millionen Euro für neuen Standort

Ein Jahr lang wurde das ehemalige Gebäude eines Bekleidungsunternehmens in der Innenstadt zum Reha-Zentrum umgebaut. Betreiber der Einrichtung und Mieter der 3.500 Quadratmeter großen Fläche ist OptimaMed von der SeneCura-Gruppe mit mehr als 75 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich.

Für den neuen Standort investierte OptimaMed sechs Millionen Euro, 40 neue Arbeitsplätze wurden zudem damit geschaffen. Vor allem Erwerbstätige sollen so ihren beruflichen Alltag mit der ambulanten Therapie leichter verbinden können, hieß es in einer Aussendung.

