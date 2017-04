Stadler bestätigt Rückzug als Landesparteichef

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Matthias Stadler, wird sein Amt zurücklegen. Am Freitag kürt die SPÖ den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Dieser soll auch die Führung der Partei übernehmen, kündigt Stadler an.

Wenn man die Weichen gestellt habe und die Gremien einen Spitzenkandidaten abgesegnet haben, dann brauche dieser auch die „volle Unterstützung“ und die „volle Kraft“, stellte Matthias Stadler im Gespräch mit noe.ORF.at klar. „Und dafür ist auch der Parteivorsitz notwendig“, so Stadler. „Deshalb war von meiner Seite immer geplant, dass wenn es einen Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gibt, der nicht Mathias Stadler heißt, dann wird der auch die Partei übernehmen müssen.“

APA/Georg Hochmuth

Auch wenn es derzeit noch keine offizielle Bestätigung gibt, gilt es als so gut wie sicher, dass der ehemalige Polizei-General und Magna-Manager Franz Schnabl Spitzenkandidat der SPÖ Niederösterreich wird. Er hatte bereits im Vorfeld betont „bereit für eine SPÖ-Kandidatur“ zu sein und die Wahl annehmen zu wollen, sollte er gewählt werden - mehr dazu in Schnabl „bereit für SPÖ-Kandidatur“ (noe.ORF.at; 27.4.2017).

Schnabl noch nicht offiziell als Kandidat bestätigt

Am Freitagvormittag werden sowohl das Parteipräsidium als auch der Parteivorstand der SPÖ Niederösterreich tagen. Diesen Sitzungen wollte der aktuelle Landesparteivorsitzende nicht vorgreifen. Stadler bestätigte die Gerüchte rund um Franz Schnabl nicht, man habe jedoch eine „ausgezeichnete Wahl getroffen“, sagte Stadler. Er gehe „mit großer Sicherheit“ davon aus, dass man dem Vorschlag, wer die SPÖ Niederösterreich in die Landtagswahl führen werde, folgen wird.

ORF

Auf die Frage, ob der künftige Spitzenkandidat die Partei gespalten habe, sagte Stadler „Das entspricht nicht den Tatsachen.“ Der Kandidat habe natürlich die Unterstützung des Bundesparteivorsitzenden und des Bundeskanzlers, er habe ihn aber auch selbst in die engere Wahl gezogen und vorgeschlagen. „Deshalb ist er auch der Kandidat des noch amtierenden Landesparteivorsitzenden“, so Stadler.

Stadler selbst hatte schon in der Vergangenheit eine eigene Kandidatur stets ausgeschlossen. Er habe versprochen, Bürgermeister in St. Pölten zu bleiben und wolle hier dafür sorgen, „dass St. Pölten auch zukünftig eine starke sozialdemokratische Mehrheit hat“, so Stadler.

