Schnabl ist neuer SPÖ-NÖ-Chef

Franz Schnabl ist von den SPÖ-Gremien zum designierten Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Der ehemalige Polizeigeneral und aktuelle Magna-Manager soll die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2018 führen.

Das Präsidium der SPÖ Niederösterreich und der Landesparteivorstand sprachen sich am Freitag jeweils einstimmig für Franz Schnabl als künftigen Landesparteivorsitzenden und Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 aus. Der neue SPÖ-Chef soll um 14.30 Uhr in einer Pressekonferenz offiziell präsentiert werden.

Schnabl, der in Raach am Hochgebirge (Bezirk Neunkirchen) geboren wurde, lebte zuletzt in Wien und im Burgenland. 1999 wurde der 58-Jährige zum jüngsten Generalinspektor der Sicherheitswache bestellt. Vier Jahre später wechselte er in den Magna-Konzern - mehr dazu in Der ehemalige Polizist als Quereinsteiger (noe.ORF.at; 28.4.2017). Ein politisches Mandat bekleidete Schnabl bisher nicht.

Schnabl übernimmt Parteivorsitz von Stadler

Der bisherige Landesparteivorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Matthias Stadler, hatte in der Vergangenheit stets ausgeschlossen, dass er die Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahlen führen werde. Er habe versprochen, Bürgermeister in St. Pölten zu bleiben und wolle dafür sorgen, „dass St. Pölten auch zukünftig eine starke sozialdemokratische Mehrheit hat“, so Stadler.

Franz Schnabl sei ein „Mann mit Profil“, sagte Andreas Babler, Bürgermeister von Traiskirchen, zur APA. Es herrsche „gewaltige Aufbruchstimmung, die wir verspüren“, sagte Landesrat Maurice Androsch nach der Präsidiumssitzung der SPÖ NÖ zum ORF Niederösterreich. Sie werde den künftigen Landesvorsitzenden „mit aller Kraft“ unterstützen, kündigte Landeshauptmannstellvertreterin Karin Renner an.

