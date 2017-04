Kuriose Suchaktion nach rotem Auto in Donau

Der mögliche Sturz eines Autos in die Donau bei Korneuburg hat am Samstag zu einer Suchaktion durch Feuerwehr und Polizei geführt. Zeugen hatten ein im Wasser treibendes rotes Auto gemeldet. Gefunden wurde nur eine Stoßstange.

Die Passanten gaben laut Polizei an, ein kleineres rotes Auto in der Nähe der Rollfähre zwischen Korneuburg und Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Korneuburg und Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) suchten die angegebene Stelle am Samstagvormittag ab. Mit Ausnahme einer Stoßstange wurde dabei aber nichts gefunden, berichtet Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Schließlich brachen die Feuerwehrleute die Suche ab, da Pegelstand und Strömung der Donau für die eigenen Taucher zu gefährlich waren.

APA/BFKDO KORNEUBURG

Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war im Einsatz, um die Donau aus der Luft abzusuchen. Auch dieser musste schließlich erfolglos abdrehen und zum Stützpunkt in Wien-Meidling zurückkehren. Am frühen Samstagnachmittag waren laut Polizei zusätzlich Taucher der Sondereinheit Cobra vor Ort.

Video soll roten Citroen zeigen

Das Überwachungsvideo eines Würstelstands am Ufer soll laut Medienberichten das im Wasser treibende Auto zeigen. Es soll sich dabei um einen rotlackierten Citroen handeln. Bei der Polizei kann man die Existenz dieses Videos jedoch nicht bestätigen. Bis dato sei nicht bekannt, wann und wo genau der rote Pkw ins Wasser gelangt sei. Auch liege keine Vermisstenanzeige vor, heißt es.