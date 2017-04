Gemeinsam stärker mit Waldviertler Handwerk

Um sich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen zu können, zeigen die Waldviertler Handwerker Engagement und Ideenreichtum. Zwei Initiativen sorgen für eine gemeinsame Vermarktung und öffnen die Werkstätten für Touristen.

Normalerweise arbeitet Drechslermeister Andreas Reiter allein in seiner kleinen Werkstatt in Rudmanns (Bezirk Zwettl). Er drechselt Auftragsarbeiten für Tischler, wie Stiegengeländerstäbe und allerlei Schönes und Nützliches, das auf Märkten verkauft wird.

Seit einem Jahr ist die Werkstatt nun auch für Touristen geöffnet, die ihm bei der Arbeit zuschauen dürfen. Anfangs sei dies ungewohnt gewesen, erzählt Andreas Reiter: „Mir gefällt es, dass ich daheim arbeiten kann. Insofern ist es mir lieber, wenn die Touristen aus aller Welt zu mir kommen, als dass ich wegfahren muss.“ Fast immer kaufen die Touristen Souvenirs. Die gedrechselten Christbaumkugeln, die eigentlich für den Adventmarkt produziert werden, finden nun ganzjährig Absatz.

ORF

Werkstätten als „besonderes Urlaubserlebnis“

An der Tourismus-Initiative „Handwerk und Manufaktur im Waldviertel“ nehmen 30 Betriebe teil, vom Sonnenuhren-Schlosser in Weiten (Bezirk Melk) bis zur Frottier-Weberei in Frühwärts (Bezirk Waidhofen an der Thaya). Die Initiative soll den Touristen im Waldviertel ein besonderes Urlaubserlebnis bieten und die regionale Wirtschaft fördern, sagt der Geschäftsführer des Waldviertel Tourismus Andreas Schwarzinger.

Einige teilnehmende Betriebe bieten auch Kurse für Gäste an. In der Drechslerei in Rudmanns lernt man innerhalb von drei Stunden das Drechseln einer Schale. In der Keramiker-Werkstatt von Manuela Hrouza in Friedersbach (Bezirk Zwettl) finden immer am Freitag Töpferkurse statt. „Auch für mich war es anfangs ungewohnt“, sagt Keramikerin Manulea Hrouza, „mittlerweile macht es mir Spaß jede Woche neue Menschen kennen zu lernen.“

ORF

Ein Ansprechpartner für verschiedene Handwerker

Eine andere Ausrichtung hat die Initiative „Waldviertler Handwerker“ des Wirtschaftsforums Waldviertel. 55 Betriebe des Bau- und Baunebengewerbes - vom Abrissunternehmen über Tischler, Maler und Installateure bis zur Reinigungsfirma - präsentieren sich gemeinsam auf einer Internet-Plattform. Damit sollen gezielt Kunden außerhalb des Waldviertels angesprochen und die Handwerkerbetriebe besser vernetzt werden, erklärt der Obmann des Wirtschaftsforums Waldviertel Christof Kastner: „Wenn jemand zum Beispiel sein Badezimmer renovieren möchte, braucht er ganz verschiedene Handwerker. Bei uns kommt alles aus einer Hand. Weil es nur einen Ansprechpartner gibt, ist das für den Konsumenten einfacher“.

ORF

Einer der 55 Mitgliedsbetriebe der „Waldviertler Handwerker“ ist die Tischlerei Neulinger in Roiten (Bezirk Zwettl). Die 16 Mitarbeiter fertigen Inneneinrichtungen nach Maß, von der Küche bis ins Schlafzimmer. Über die Plattform bekomme man gemeinsam mit anderen Handwerkern aus der Region auch Großaufträge, wie etwa die Kompletteinrichtung eines Hotels, berichtet Tischlermeister Hermann Neulinger. „Dort haben die Partnerfirmen jetzt den Rohbau und die Fußböden fertig gestellt. Jetzt kommen wir mit den Möbeln. Die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend und sichert die Arbeitsplätze in der Region.“

Fabian Fessler, noe.ORF.at

