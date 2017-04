Multiversum: Trampoline sollen Käufer anlocken

Für die Mehrzweckhalle Multiversum in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ist noch immer kein Käufer gefunden worden. Ein Teil des Gebäudes wurde allerdings vermietet. Ab Mai sollen Besucher dort Trampolin springen.

Auf einer Fläche von mehr als 2.000 Quadratmetern wird am 24. Mai ein Trampolinparkour eröffnet. Annette Neumayer-Weilner, Geschäftsführerin des Multiversums, sprach im Vorfeld von der „modernsten Trampolinsporthalle im gesamten deutschsprachigen Raum“. Mieterin ist die Firma „Flip LAB“ aus Imst in Tirol. Sie investierte in die Halle, in der früher Tischtennis gespielt worden war, etwa 1,2 Millionen Euro.

Die andere Halle des Schwechater Multiversums wird weiterhin für Großveranstaltungen wie Tanzweltmeisterschaften, Basketball-Spiele oder andere Events genutzt. Die Gemeinde halte jedenfalls an dem Verkauf des Multiversum fest, erklärte Bürgermeisterin Karin Baier (SPÖ) im Gespräch mit noe.ORF.at. Man prüfe weiterhin Angebote potenzieller Käufer und führe Gespräche, um die beste Lösung für die Stadt zu finden, so Baier.

Gemeinde: Mieter wertet Multiversum auf

Über den neuen Mieter sei man erfreut. Es gebe zwar jetzt bei einem Verkauf andere Rahmenbedingungen, da der Mieter übernommen werden muss - gleichzeitig werte das Mietverhältnis das Multiversum aber auf. Die Geschäftsführung und die Gemeinde hoffen, dass durch die neue Trampolinhalle auch andere Veranstalter, etwa von Großveranstaltungen, angesprochen werden.

Die Gemeinde setzte sich eine Frist bis Ende 2018. Bis dahin soll es einen Käufer geben. Ausgewählt wird anhand eines ausführlichen Kriterienkatalogs der Gemeinde. Wichtig ist, wofür die Halle genutzt werden soll - unterstützt wird eine sportliche Ausrichtung. Der Wunsch ist jedenfalls groß, einen geeigneten Partner zu finden.

