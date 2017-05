Maibaumkraxler hing auf Baum fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr in Großaigen bei Mank (Bezirk Melk) gerufen. Ein Maibaumkraxler blieb in 15 Metern Höhe hängen und musste eine halbe Stunde lang ausharren, ehe er gerettet werden konnte.

Zu dem ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntag beim traditionellen Maibaumkraxeln in Großaigen. Der Kletterer wurde, wie üblich, mit einem Sicherungsseil befestigt, doch wie auch die Tageszeitung „Heute“ berichtet, ließ sich das Seil nicht mehr bewegen. Der Grund dafür: Ein Band des Maibaum-Schmuckes hatte sich in dem Rad verfangen, das für die Seilführung zuständig ist.

60 Mitglieder der Feuerwehren Mank, Kettenreith, Kilb und Melk (alle Bezirk Melk) rückten an und konnten den Kraxler mittels Drehleiter retten. Der junge Mann musste die Dauer des Einsatzes abwarten, er klammerte sich knapp 30 Minuten lang in 15 Metern Höhe am Baum fest. Der Maibaumkraxler wurde bei dem Zwischenfall nicht verletzt.

