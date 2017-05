Linie 180: Bus fährt nur einmal im Jahr

Manche nennen sie einfach nur die „Geisterlinie“: Der ÖBB-Bus zwischen Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) und Mürzzuschlag fährt genau einmal pro Jahr, am 1. Mai. Hintergrund ist, die Konzession für die Buslinie zu erhalten.

Jedes Jahr am 1. Mai fährt die Buslinie 180 von Mürzzuschlag in der Steiermark über die Semmering Schnellstraße (S6) nach Gloggnitz und wieder retour. Am Bahnhofvorplatz in Gloggnitz, wo der Bus hält, ist diese Linie beim Lokalaugenschein von noe.ORF.at kaum jemandem ein Begriff. Nach einem kurzen Zwischenstopp fährt der Bus um 10.50 Uhr wieder in Richtung Mürzzuschlag ab.

ORF

Mit an Bord sind zehn Fahrgäste, die die Exklusivität dieser Fahrt genießen. „Weil es ein Highlight ist über die Semmering Schnellstraße nach Gloggnitz zu fahren, die schöne Aussicht über den Semmering ist wirklich einzigartig“, sagt ein Fahrgast, der extra aus Wien angereist ist. „Von Wien sind wir eineinhalb Stunden nach Mürzzuschlag gefahren. Nach der Busfahrt gehen wir noch etwas Essen und fahren wieder nach Hause.“ 14,60 Euro sind für eine Fahrt auf der Strecke Mürzzuschlag-Gloggnitz-Mürzzuschlag zu bezahlen.

Konzession wird für Schienenersatzverkehr benötigt

Dass der Bus nur einmal im Jahr zwischen Mürzzuschlag und Gloggnitz verkehrt, hat einen berechtigten Grund. Es geht darum, die Konzession für die Linie zu erhalten, die für einen allfälligen Schienenersatzverkehr benötigt wird, sollte die Semmeringbahn gesperrt sein.

ORF

„Eine permanente Führung eines Buskurses von Mürzzuschlag nach Gloggnitz ist aus ökologischer und betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll“, heißt es seitens der ÖBB Postbus GmbH gegenüber noe.ORF.at. „Das Fahrplanangebot seitens der ÖBB Schiene wird für ausreichend erachtet.“ Nächste Abfahrt der Linie 180 von Mürzzuschlag nach Gloggnitz ist somit erst wieder am 1. Mai 2018.

