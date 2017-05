Neues Design für Landes-Homepage

Das Land Niederösterreich hat ab sofort einen neuen Internetauftritt. Die Seite www.noe.gv.at ist auf mobilen Geräten nun besser bedienbar. Künftig soll man auf der Homepage auch Förderanträge stellen können.

Die neue Homepage des Landes Niederösterreich übersichtlicher und benutzerfreundlicher zu machen war das Ziel des neuen Auftritts von www.noe.gv.at, so wurde etwa die Suchfunktion neu gestaltet. „Durch den neuen Internetauftritt kommen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher schneller und besser zu den Informationen des Landes, nicht nur am Computer, sondern auch am Tablet und Handy“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Land Niederösterreich

Geplant: Plattform für Förderanträge

Als nächster Schritt ist eine neue Plattform für Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Homepage des Landes geplant. Mikl-Leitner: „Das heißt, Förderanträge sollen rasch gestellt werden können und werden auch raschest bearbeitet. Damit erhalten die Unternehmerinnen und Unternehmer sofortiges Feed-back, welche Unterlagen noch notwendig sind, was sie noch nachreichen müssen, und vor allem, wie lange der Antrag noch dauern wird. Eine schnellere Förderabwicklung wird in Zukunft möglich sein.“

