In die Donau gestürztes Auto wurde lokalisiert

Ein am Samstag bei Korneuburg nahe Wien in die Donau gestürztes Auto ist am Dienstag offenbar lokalisiert worden. Die Einsatzkräfte orteten in dem Bereich jedenfalls ein Fahrzeug im Wasser, sagte der Wiener Polizeisprecher Harald Sörös.

Die Bergung war im Gang, gestaltete sich aber aufgrund der starken Strömung schwierig, so die Austria Presse Agentur (APA). Auch Einsatztaucher der Cobra waren daran beteiligt.

Es war weiter unklar, ob es sich bei dem georteten Auto um jenen roten Pkw handelt, der am Samstagvormittag von Zeugen im Wasser treibend gesehen worden war, betonte Sörös. Ob sich Insassen in dem Fahrzeug befunden hatten, war ebenso noch nicht geklärt.

