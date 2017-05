Auto gegen Moped: 15-Jähriger getötet

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Waidhofen an der Thaya ist am Dienstagabend ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Der Jugendliche fuhr als Beifahrer auf einem Moped mit, das gegen einen Pkw prallte.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr auf einer Kreuzung entlang der B36 im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Thaya. Aus bisher ungeklärten Gründen wurde das Moped von einem Auto erfasst. Der Fahrer des Mopeds wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, sein 15-jähriger Mitfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Gerald Zmill/FF Waidhofen/Thaya

Der Lenker des beteiligten Autos wurde nach Angaben der Feuerwehr Waidhofen a.d. Thaya leicht verletzt. Zwei weitere Insassen überstanden den Unfall unbeschadet. Die Straße war während des Feuerwehreinsatzes teilweise gesperrt.