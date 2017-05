Tausende Haushalte in St. Pölten ohne Strom

5.000 Haushalte in St. Pölten sind Mittwochabend mehrere Stunden ohne Strom gewesen. Ein defektes Kabel sorgte gegen 21.15 Uhr für einen großflächigen Stromausfall. Dutzende Anrufe und Fehlalarme gingen bei der Feuerwehr ein.

Haushalte von der Innenstadt St. Pöltens bis in den Süden der Hauptstadt waren von dem Stromausfall am Mittwoch betroffen, sagte Georg Schröder vom Bezirksfeuerwehrkommando St. Pölten gegenüber noe.ORF.at. „Gegen 21.15 Uhr ist ein Großteil der Innenstadt am und rund um den Rathausplatz finster geworden“, sagte EVN-Sprecher Stefan Zach.

Dutzende Anrufe trafen bei der Einsatzzentrale ein, denn durch den Stromausfall zeigten viele Brandmelder und private Alarmanlagen Störungen und Fehlalarme an. Zudem mussten mehrere Personen von den Einsatzkräften unter anderem aus Tiefgaragen gerettet werden, da die Schranken ohne Strom nicht mehr aufgingen, so Schröder.

Straßen müssen aufgegraben werden

Ein Großteil der Haushalte konnte nach wenigen Minuten durch Umleitungen im Netz wieder mit Strom versorgt werden. „Durch Umschaltungen konnten wir einen großen Teil schnell wieder mit Strom versorgen“, so Zach. Einige Gebiete waren allerdings länger ohne Strom. „Durch Messungen in den Kabelleitungen haben wir versucht die Fehlerstelle zu finden“, so Zach. Schließlich war ein defektes Kabel in der Nähe des Rathausplatzes der Auslöser. „Wo genau können wir noch nicht sagen, deswegen müssen wir am Donnerstag die Straßen dort aufgraben“, sagte der EVN-Sprecher. Gegen 22.30 Uhr war der Stromausfall komplett behoben.