Polizeifilm-Festival in Mistelbach

Krimis, Thriller und Detektivgeschichten stehen im Mittelpunkt des Mistelbacher Polizeifilm-Festivals. Ab 18. Mai werden vier Tage lang im Kronen Kino Mistelbach 15 internationale und nationale Filme zur Polizei-Thematik gezeigt.

Die Tatsache, dass gerade in der Weinviertler Bezirkshauptstadt Mistelbach ein Polizeifilmfestival über die Bühne geht, ist kein Zufall. Der Begriff „Mistelbacher“ gilt seit etwa 100 Jahren als Bezeichnung für Wiener Polizisten. Diese - nicht ganz so schmeichelhafte Bezeichnung - hat mit einem Stück Mistelbacher Stadtgeschichte zu tun und dient als Aufhänger für das erste österreichische Polizeifilm-Festival.

Polizisten und deren Arbeit im Fokus der Filme

Die Wiener Polizei wollte einst ihre Polizisten auf Erholungsurlaub schicken. So kam es, dass sich eine große Zahl Wiener Polizisten nach Mistelbach begab und dort einige Wochen blieb. Bald entstanden Kontakte zu den Einheimischen, die durchaus an den sympathischen Gästen Gefallen fanden. Die Folge war, dass sich in darauffolgenden Jahren viele junge Mistelbacher Männer entschlossen, den Beruf des Polizisten zu ergreifen. Lange Jahre verbarg sich hinter der Bezeichnung „Mistelbacher“ somit entweder ein in Mistelbach geborener oder bloß ein dort auf Erholung gewesener Polizist.

Polyfilm

Der Polizeifilm gilt als eigenes Filmgenre und wird meist als Subgenre des Krimis und Thrillers gesehen, wobei es auch eine Vielzahl an Komödien und Dramen gibt. Die Filme zeichnen sich dadurch aus, dass Polizisten und deren Arbeit mehr in den Fokus der Handlung gestellt werden.

Thriller „Boston“ ist der Eröffnungsfilm

Vom 18. bis 21. Mai werden Filme aus der ganzen Welt - von aktuellen Produktionen bis hin zu Klassikern des Polizeifilm-Genres, von Komödien bis hin zu Thrillern gezeigt. Darüber hinaus gibt es etliche Begleitveranstaltungen sowie freitags und samstags erstmals das Street Life Festival am Mistelbacher Hauptplatz.

Constantin Film

Eröffnet wird das Festival am 18. Mai, am Donnerstagabend, mit dem Thriller „Boston“, Mark Whalberg und John Goodman spielen in den Hauptrollen. Bis Sonntag werden 15 Filme im Kronen Kino Mistelbach gezeigt, etwa „Einer von uns“, „Kops“, „Sieben“ oder „Marshland“. Der Abschluss des Polizeifilm-Festivals am Sonntagabend ist eine Live-Übertragung des aktuellen „Tatort“ bei freiem Eintritt.

Der Intendant des Polizeifilmfestivals, Manfred Asperger, spricht von spannenden und reizvollen Aufgabe. „Vor allem mit dem Thema Polizeifilm ist es spannend. Ich freue mich, die Organisation und Intendanz der heurigen Ausgabe des Festivals über zu haben und wünsche jetzt schon allen Besucherinnen und Besuchern spannende Kinomomente und eine schöne Festivalzeit in Mistelbach.“

