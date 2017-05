Steuerhinterziehung: Prozess gegen Rita Nitsch

Rita Nitsch, die Ehefrau des Aktionskünstlers Hermann Nitsch, steht am Freitag in Korneuburg vor Gericht. Sie soll laut Anklage Bilder ihres Mannes „schwarz“ verkauft und Abgaben von knapp einer Million Euro hinterzogen haben.

Die Causa Nitsch beschäftigt die Staatsanwaltschaft seit mehr als drei Jahren. Den ersten Verdacht wegen Steuerhinterziehung gab es im März 2014. Das Ehepaar, vor allem aber Rita Nitsch, war nach einem Einbruch in sein Weinviertler Schloss Prinzendorf an der Zaya (Bezirk Gänserndorf) mit einem Schaden von etwa einer halben Million Euro ins Visier der Steuerbehörde geraten - mehr dazu in Nitsch: Steuerfahndung im Einsatz (noe.ORF.at; 18.3.2014).

Anzeige kam von beauftragtem Detektiv

Im Zuge der Ermittlungen war von Schwarzgeldeinnahmen - Bilderverkäufen „ab Hof“ ohne Rechnung - die Rede. Besonders markant ist, dass die Anzeige damals von jenem Detektiv erstattet wurde, den Rita Nitsch nach einem Einbruch im Schloss des Ehepaares um Ermittlungen gebeten hat.

Das Ehepaar wies die Vorwürfe in der Vergangenheit stets zurück. Hermann Nitsch, weltweit bekannt durch seine Schüttbilder und Orgien-Mysterienspiele, sah in den Vorwürfen zu Steuerschulden in Millionenhöhe damals „ganz gemeine, unwahre Anschuldigungen“. Die nunmehrige Anklage betrifft ausschließlich Rita Nitsch.

Rita Nitsch wird sich geständig zeigen

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg wirft der Frau gewerbsmäßige Abgabenhinterziehung vor. Rita Nitsch soll Kunstwerke ihres Mannes verkauft haben, ohne sie jedoch zu versteuern. Laut Anklage geht es um eine Gesamtsumme von 970.000 Euro. Ihr droht eine Geldstrafe, maximal auch eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

Rita Nitsch soll nach Ausführungen der Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren vollinhaltlich geständig gewesen sein, Schwarzverkäufe von Kunstwerken durchgeführt zu haben. Zudem soll sie ihren Ehemann unwiderlegbar dahingehend entlastet haben, dass ausschließlich sie für die finanzielle Gebarung und abgabenrechtliche Belange zuständig gewesen sei.

Hermann Nitsch nur künstlerisch tätig

Hermann Nitsch wiederum soll sich ausschließlich seinem künstlerischen Beruf gewidmet und von den von seiner Ehefrau alleine durchgeführten Abgabenhinterziehungen nichts gewusst haben. Rita Nitsch werde sich auch nach Angaben ihres Verteidigers beim Prozess geständig zeigen.

