„Junge, wilde Winzer“ probieren Neues

Eine junge Generation an Winzern aus ganz Österreich will sich von traditionellen Weingütern abheben. Vor zwei Jahren wurde der Verein „junge, wilde Winzer“ gegründet, auch Weingüter aus Niederösterreich sind darin vertreten.

„Neues ausprobieren und gegen den Strom schwimmen“ lautet das Motto der neuen Generation. Der Verein umfasst 16 Weingüter aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Winzer Martin Obenaus aus Glaubendorf (Bezirk Hollabrunn) ist der Obmann des Vereins.

Der Wein muss nicht rot oder weiß sein

Obenaus probiert im Weinkeller gerne etwas Neues aus. Seit Jahren spielt er sich mit Orangeweinen. Dabei lässt er Weißweine auf der Maische vergären, wodurch eine orange Farbe entsteht. „Die Orangeweine liegen im Trend und haben ein viel größeres Geschmacksspektrum wie herkömmliche Weißweine“, sagt der 27-jährige Winzer aus dem Weinviertel.

Ob Orangeweine oder Weißweine, die in Holzfässern gelagert werden, die junge Winzergeneration will Bewegung in den Weinmarkt bringen. Jeder kann seinen Wein produzieren, wie er möchte. Die 16 Winzerinnen und Winzer haben allerdings erkannt, dass es einer gemeinsamen Marke bedarf, um erfolgreich zu sein.

Mittlerweile treten sie unter „junge, wilde Winzer“ auf internationalen Weinmessen auf. Auf der „Pro Wein“-Messe in Düsseldorf glückte zum Beispiel vor wenigen Wochen ein erfolgreicher, gemeinsamer Auftritt.

