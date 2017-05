Hofbräuhaus in Krems eröffnet

Nach sieben Monaten Umbauarbeiten ist am Freitag in Krems das „Hofbräu am Steinertor“ eröffnet worden. Bei dem Ableger des Münchner Hofbräuhaus - weltweit gibt es mehr als zehn - wird original bayerisches Bier ausgeschenkt.

Ein 18 Meter langes Pferdegespann mit sechs Kaltblütern zog durch Krems, auf dem geschmückten Wagen einige Fässer des original bayerischen Gerstensaftes - so wurde am Freitag das „Hofbräu am Steinertor“ in Krems eröffnet. Doch bevor das Bier verkostet werden konnte, wurde der Wagen von den Pferden durch die Altstadt gezogen.

Ein Spektakel, das viele Schaulustige anzog, doch die sechs belgischen Brabanter brachte nichts aus der Ruhe, genauso wenig wir ihren Kutscher Ludwig Käser. Seit zehn Jahren fährt er mit seinen Pferden den Wagen für Hofbräu München. Doch auf den Besuch in Krems freute sich der Bauer und Gastwirt besonders: „Ich bin ja jemand, das muss ich gestehen, der gerne auch mal ein Schlückchen Wein trinkt, fast noch lieber als ein halbes Bier.“

ORF / Julia Ernstorfer

Dass Bier und Wein kein Widerspruch sind, findet der Hausherr des „Hofbräu am Steinertor“ Othmar Seidl. Aus diesem Grund gibt es jetzt in den umgebauten Räumlichkeiten des ehemaligen Brauhofes zusätzlich auch eine Vinothek. Mit den anderen Räumen und dem Biergarten bietet man so fast 800 Personen Platz.

Bier und Wein ergänzen sich

Auch der Brauereidirektor von Hofbräu München, Michael Möller, sieht in dem neuen Standort mitten in der Weinstadt Krems nur positives: „Es gibt Weinfans, es gibt Bierfans und es gibt welche, die mögen beides. Geben wir ihnen einfach das, was sie wollen, und das ist hier sehr gut gelungen.“

An der Eröffnung nahm auch Finanzminister und Hobbywinzer Hans Jörg Schelling (ÖVP) teil. Mit einem Augenzwinkern meinte er: „Es gibt ja das Sprichwort ‚Wein auf Bier das rate ich dir‘, aber ich glaube, es geht auch anders: ’Bier auf Wein geht auch hinein’“. Allerdings betonte Schelling, dass es dabei natürlich immer auf die entsprechende Dosierung und Menge ankomme.

Pferdegespann mit 500 Liter Freibier Die Strecke führte die sechs Kaltblüter von der Ringstraße in Krems über den Dreifaltigkeitsplatz bis zum Südtiroler Platz.

Nach bayerischer Tradition kam es bei der Eröffnung schließlich auch zum Bieranstich, den Brauereidirektor Michael Möller übernahm. Nach drei Schlägen und den Worten „O’zapft is“ war der Bieranstich erfolgreich und das Hofbräuhaus offiziell eröffnet.

