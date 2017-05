Startschuss für „rotes Haus“ am Europaplatz

Der Gemeindevertreterverband der SPÖ Niederösterreich hat am Freitag sein 70-jähriges Bestehen gefeiert. Bis zuletzt hatte der Verband seinen Sitz beim Bahnhof in St. Pölten, nun wurde das neue Büro auf dem Europaplatz eröffnet.

Der Gemeindevertreterverband ist die erste Institution in der SPÖ, die in das neue Haus eingezogen ist. Der Umzug soll der Startschuss dafür sein, dass möglichst alle sozialdemokratischen Teilorganisationen in einem Haus untergebracht werden.

SPÖ will am Europaplatz „Kräfte bündeln“

„Im Wesentlichen ist der Plan, der schon vor einiger Zeit unter Matthias Stadler entwickelt wurde, hier ein rotes Haus entstehen zu lassen. Das bedeutet, die Sozialdemokratische Partei mit allen befreundeten und Nebenorganisationen, die hier einen Platz finden sollen“, sagt der designierte Parteivorsitzende Franz Schnabl. „Es ist auf jeden Fall ein schönes Symbol für eine neue SPÖ Niederösterreich, weil man die Kräfte bündelt und wir uns auf unsere wesentlichen Anliegen besinnt, die den Menschen weiterhelfen sollen.“

ORF

Dworak: „Aufgaben immer vielfältiger“

Der Europaplatz in Sankt Pölten ist nicht nur Verkehrsknotenpunkt, wird anlässlich der Feier zum 70-Jahr-Jubiläum des Gemeindevertreterverbandes betont. Er sei auch Symbol für die Offenheit und Vernetzung der Gesellschaft. „Auch die Gemeinden sind in dieser globalisierten Welt angekommen und auch die Aufgaben der Gemeinden werden immer vielfältiger, werden umfangreicher, und deshalb ist dieser Platz gut“, sagt der Präsident des SPÖ-Gemeindevertreterverbandes, Rupert Dworak.

In den vergangenen 70 Jahren hätten sich die Gemeinden zu Service-Einheiten entwickelt, sagt Dworak. Er fordert einen Abbau der Bürokratie: „Es gibt hier Doppelgleisigkeiten zwischen Bund, Ländern und Gemeinden - ich sage nur Finanzierung der Krankenanstalten oder der Pflege. Ich glaube, die Gemeinden sollten ausschließlich das machen, was sie am besten können.“

