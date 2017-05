Baden: Mehrheit für Sanierung des Kurparks

Die Stadt Baden setzt auf mehr Bürgerbeteiligung. Daher konnten die Badener im April über die Umsetzung von drei Projekten abstimmen. Nun wurden die Stimmen ausgezählt, die Mehrheit stimmte für die Sanierung des Kurparks.

Mit 63 Prozent der Stimmen ist das Ergebnis der Abstimmung eindeutig. Die Badenerinnen und Badener wollen den Seerosenteich im Kurpark sanieren. Für die Neugestaltung der Fußgängerzone stimmten 28 Prozent, neun Prozent sprachen sich für ein Straßen-Kunstfestival aus.

Insgesamt gaben knapp 3.000 Personen ihre Stimme ab. Bei der Gemeinderatswahl wurden vergleichsweise rund 13.000 Stimmen der rund 26.000 Einwohner Badens gezählt. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) wählte im Internet auf der Homepage der Gemeinde, 47 Prozent gaben eine Stimmkarte ab.

Sanierungsarbeiten ab Sommer

„Das Instrument kommt gut an“, sagte Gemeinderat Helmut Hofer-Gruber von den NEOS gegenüber noe.ORF.at. Seine Partei initiierte das Projekt, schließlich wurde es gemeinsam von der Stadt Baden umgesetzt. „Natürlich sind Verbesserungen da, aber wir nehmen die Anregungen der Bevölkerung an und wollen den Weg weiter gehen.“

Als nächster Schritt sei geplant, die Bürger zu einer Besichtigung des Seerosenteichs nun einzuladen, so Hofer-Gruber, damit alle sehen können, was gemacht wird. Im Sommer könnten die Sanierungsarbeiten bereits starten. Unter dem Titel „Bürgerbudget“ stellt die Stadt rund 50.000 Euro bereit. Dazu wurde das Gesamtbudget 2017 umgeschichtet - mehr dazu in Baden setzt auf mehr Bürgerbeteiligung (noe.ORF.at; 13.4.2017).

