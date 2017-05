Weltrotkreuztag in Tulln gefeiert

Mit einem großen Festakt hat das Rote Kreuz Niederösterreich den Weltrotkreuztag in Tulln gefeiert. In diesem Jahr stand außerdem das 30-jährige Jubiläum der Gesundheits- und Sozialendienste im Mittelpunkt.

Täglich stehen weltweit mehr als 17 Millionen Freiwillige und 450.000 Mitarbeiter des Roten Kreuzes im Dienst für Menschen in Not. Alleine in Österreich engagieren sich mehr als 70.000 freiwillige Helfer. Der Weltrotkreuztag wird jährlich am 8. Mai gefeiert - dem Geburtstag des Gründers Henry Dunant. „Der Weltrotkreuztag ist eine Gelegenheit, die Leistung von Millionen Rotkreuz-Freiwilligen und Mitarbeitern weltweit zu würdigen. Denn sie sind es, die täglich im Dienst für Menschen in Not stehen und keine Mühe scheuen, um Leben zu retten“, so der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, Gerald Schöpfer, in einer Aussendung.

Helfen durch die Kraft der Menschlichkeit

Das Niederösterreichische Rote Kreuz feierte bereits ein paar Tage zuvor. Beim Festakt stand zusätzlich das 30-Jahr-Jubiläum der Gesundheits- und Sozialen Dienste im Zentrum der Veranstaltung. Knapp 300 Gäste kamen nach Tulln, darunter zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und der Partnerorganisationen des Roten Kreuzes. In einer Aussendung heißt es, der Grundauftrag des Roten Kreuzes sei es, „Menschen in Not und sozial Schwachen durch die Kraft der Menschlichkeit zu helfen.“ Ein Grundsatz, auf dem auch die Gesundheits- und Sozialen Berufe basieren.

„Heute, nach 30 Jahren, bietet das Rote Kreuz in Niederösterreich in den Gesundheits- und Sozialen Diensten eine breite Palette an Beratung, Betreuung, Begleitung und Pflege", so der Präsident der Roten Kreuzes Niederösterreich, Josef Schmoll. „An den 54 Bezirks- und 90 Ortsstellen haben sich unterschiedliche, nach dem Bedarf orientierte, Angebote entwickelt“, so Schmoll.

Hilfe für 130.000 Menschen

Durch das Netzwerk konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheits- und Sozialen Dienste im Vorjahr knapp 130.000 Menschen in Niederösterreich helfen - unter anderem in kostenlosen Lernprogrammen, Pflege zu Hause, in sozialen Notlagen oder auch in der Trauer- und Sterbebegleitung. Auch die Flüchtlingsbetreuung stellte das Rote Kreuz vor neue Herausforderungen und führte zu einer deutlichen Steigerung der Einsatzstunden. „Die große und ansteckende Begeisterung der Gründungsidee des Roten Kreuzes von Henry Dunant hinauszutragen und viele Menschen damit zu berühren, ist uns in den vergangenen Jahren gemeinschaftlich gelungen“, so Schmoll. „Dafür sei jedem ein tiefes und ehrliches Danke gesagt."

