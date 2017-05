Nächtliche Suchaktion am Schneeberg

Am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) hat eine Klettertour für ein polnisches Paar mit einem nächtlichen Bergrettungseinsatz geendet. Die 25-jährige Frau stieg alleine ab und erschien nicht beim vereinbarten Treffpunkt.

Das Paar kletterte im Bereich „Hintere Stadelwand“ und entschied sich, getrennt abzusteigen. Warum die beiden nicht zusammen blieben, ist laut Bergrettung Niederösterreich nicht bekannt. Als Treffpunkt vereinbarten sie den Parkplatz auf der Höllentalstraße. Nachdem die Frau aber auch nach Einbruch der Dunkelheit um 21.00 Uhr noch immer nicht am Parkplatz erschienen war, rief ihr Begleiter die Polizei.

Bergrettung Reichenau

Vermisste in Schuttrinne geortet

Kurze Zeit später rückte die Bergrettung Reichenau mit 17 Helfern aus, um nach der 25-Jährigen zu suchen. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war an der Suche beteiligt, er ortete die Polin schließlich in unwegsamen Gelände. Erst gegen 00.30 Uhr wurde die Vermisste in einer Schuttrinne gefunden. Nach vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden, die junge Frau wurde unverletzt gerettet. Nach Angaben der Bergrettung war der Einsatz nicht ungefährlich, weil eine hohe Steinschlaggefahr bestanden habe.

