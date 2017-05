Forsteralm: Crowdfunding gut angelaufen

Das Skigebiet Forsteralm in Waidhofen an der Ybbs braucht eine neue Beschneiungsanlage. Seit zehn Tagen wird deshalb versucht, 300.000 Euro mittels „Crowdfunding“ aufzutreiben. Mehr als ein Drittel konnte bereits gesammelt werden.

110.000 Euro wurden bisher für die Kampagne gesammelt. Startschuss war am 28. April - mehr dazu in Forsteralm: Crowdfunding für Schneekanonen (noe.ORF.at; 23.4.2017). Bereits am ersten Tag seien 90.000 Euro im Spendentopf gelandet, so Kampagnenleiter Thomas Wagner gegenüber noe.ORF.at. Damit liege man voll im Plan. Es sei den Initiatoren aber bewusst, dass auch weiterhin viel Energie und Engagement nötig sind, um die Euphorie an dem Crowdfunding-Projekt hoch halten zu können, so Wagner.

ORF/Franz Grießner

Crowdfunding ist ein Finanzierungsmodell, bei dem viele Menschen Geld für ein bestimmtes Projekt einzahlen. Meist läuft das Ganze über das Internet. Im Fall der Forsteralm sind 70 Botschafterinnen und Botschafter im Land unterwegs. Sie besuchen Firmen, Vereine und Privatpersonen, um die Werbetrommel für das Skigebiet zu rühren. Unterstützen kann man das Skigebiet Forsteralm, das erst im Herbst vor der Schließung gerettet worden war, mit einem Betrag ab 20 Euro. Mindestens 300.000 Euro sollen für die moderne Beschneiungsanlage zusammenkommen, um die 1,2 Millionen Euro schwere Investition gemeinsam mit der öffentlichen Hand heben zu können.

Verlängerung der Wintersaison

Dass eine moderne Beschneiungsanlage den Winterbetrieb auf der Forsteralm nachhaltig absichern wird, liegt für Planer Wolfgang Voglauer auf der Hand: „Die Hauptinvestitionen betreffen die Erneuerung der Leitungen bis hinauf zur Bergstation des Sessellifts sowie den Ausbau der Kühltürme. Dann wird es gelingen, innerhalb von 72 Stunden den Bereich rund um den Vierersessellift zu beschneien. Ein früherer Saisonstart wird dadurch möglich", so Voglauer in einer Aussendung. Das erhöhe die Anzahl der Betriebstage im Dezember und die Schneesicherheit in den wirtschaftlich so wichtigen Weihnachtsferien, heißt es weiter. Die Crowdfunding-Kampagne für die Forsteralm läuft noch bis 1. Juli.

