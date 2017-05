Deix-Comics und Thöny im Karikaturmuseum

Fünf Monate wurde das Karikaturmuseum in Krems saniert. Wiedereröffnet wird es am 14. Mai mit zwei neuen Ausstellungen. Im Fokus stehen der Simplicissimus-Zeichner Eduard Thöny und Manfred Deix.

Mutig, angriffslustig und gesellschaftskritisch, so war die Satirezeitschrift „Simplicissimus“. Erstmals erschienen im Jahr 1896 ging es vor allem darum charakteristische Typen der wilhelminischen Kaiserzeit und ihre kritische Haltung gegenüber der damaligen politischen Lage zu zeigen. Eduard Thöny war für die, als erstes politisch-deutsches Satiredruckwerk geltenden, Zeitschrift als Gesellschafts- und Militärkarikaturist tätig.

In den Jahren 1896 und 1944 fertigte Thöny für den „Simplicissimus“ über 3.000 Zeichnungen an, von denen nur noch ein Bruchteil erhalten ist. Die Ausstellung „Meisterzeichner, Zeichenmeister: Eduard Thöny im Simplicissimus“ zeigt vom 14. Mai bis zum 10. September in Krems einige dieser Werke. Die Leihgaben stammen von der Enkelin des Künstlers, Dagmar von Kessel, und aus der Sammlung Michael Seeber. Gottfried Gusenbauer, der künstlerische Direktor des Karikaturmuseums, begeistert besonders die anhaltende Aktualität der über 100 Jahre alten historischen Arbeiten von Thöny.

„Manfred Deix gilt es immer wieder zu entdecken“, sagt Gusenbauer zu der zweiten Ausstellung, die mit der Wiedereröffnung des Karikaturmuseums in Krems zu sehen ist. In der neu gestalteten Ausstellung wird eine Auswahl der besten, aufwendig aquarellierten Cartoons von Manfred Deix und seine publizierten „Underground Comics“ der 1970er Jahre gezeigt. Bereits hier manifestiere sich sein schonungsloser Zugang zur satirischen Zeichnung, so Gusenbauer. Die Ausstellung „Immer wieder Deix!“ zeigt Spott, unzählige Tabubrüche und schräge Figuren.

Ein Sammlungskatalog und das Buch „Dichterglück und Underground“ begleiten die neue Ausstellung im neuen Deix Raum im Karikaturmuseum. Neben allen Comics aus den 70er Jahren, die für die „Neue Freie Presse“ entstanden sind, enthält das Buch auch Gedichte und Faxnachrichten von Manfred Deix, die als poetisch-subversive Ehrerbietungen an Wilhelm Busch zu verstehen sind.

Im Ausstellungsjahr 2017 wird das Karikaturmuseum zum ersten Mal weltweit eine umfassende Schau zu den Cartoons und Trickfilmen von Red Bull zeigen. Vom 28. Mai bis zum 11. März 2018 zeigt die Ausstellung „Verleiht Flüüügel. 30 Jahre Cartoons von Red Bull“ wie zeitgemäße und erfolgreiche Werbung funktioniert. Aber auch die Frage nach dem Wesen und der Wirkung von Werbung soll spielerisch vermittelt werden.

